Квитки Ryanair за 15 євро: мандрівниця показала, як економити на польотах

Квитки Ryanair за 15 євро: мандрівниця показала, як економити на польотах

Дата публікації: 18 березня 2026 17:19
Квитки Ryanair за 15 євро: мандрівниця показала, як економити на польотах
Літак Ryanair готується до зльоту. Фото: ryanair.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair відома своїми недорогими цінами на авіаперельоти. Пасажири лоукостера можуть подорожувати до різних міст Європи та за її межами за значно нижчою ціною. Проте задля хорошої економії треба знати деякі хитрощі.

Як шукати квитки Ryanair від 15 євро повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на відео користувачки uliaklo в Instagram.

Найвигідніші квитки Ryanair

У Google-пошуку потрібно вбити фразу Ryanair Fare Finder. Далі треба зайти за першим посиланням та обрати місце вильоту. Місце прибуття не чіпаємо та залишаємо в полі фразу "Any dastination".

Потім потрібно обрати потрібні дати та кількість днів, які бажаєте провести у тій чи іншій країні та натискаєте пошук.

На карті з'являться всі доступні міста Європи та світу, куди ви можете полетіти всього за 15 євро.

Після обрання потрібного напрямку — введіть дані, забронюйте та оплатіть посадковий талон в літак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair. Виявилося, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

Також писали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку здавалось би маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю. 

Часті питання

Як сумку без доплат можна взяти на борт Ryanair?

Пасажири можуть без жодних доплат взяти на борт невелику сумку, яка має поміститися під переднім сидінням. Восени 2025 року компанія збільшила розміри ручної поклажі з 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

За перевищення вищезазначених розмірів ваш багаж буде поміщений у багажний відсік літака і вам доведеться сплатити 70 євро.

Коли потрібно зареєструватися на рейс Ryanair?

Якщо під час бронювання ви обрали конкретне місце, check in доступний за 60 днів до вильоту. В тому випадку, якщо ви не обирали місце, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.

Онлайн-реєстрація закривається за 2 години до вильоту і якщо ви встигнете її пройти, за check in в аеропорту доведеться вже заплатити 55 євро (приблизно 2 780 гривень).  

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
