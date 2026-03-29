Авиакомпания только для богатых запускает новые рейсы на Мальдивы

Самолет Airbus A319 авиакомпании beOnd. Фото: Flybeond

Мальдивская авиакомпания beOnd сообщила, что начнет выполнять новые премиальные рейсы на Мальдивы из Лондона и Парижа. Все места в самолете относятся к бизнес-классу, а сервис на борту расширен по сравнению с обычными рейсами. Цена билетов уже обнародована, она выше обычных тарифов, но не намного.

Перевозчик beOnd добавил в свою сеть новые направления на Мальдивы, информирует Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Премиум-перелеты на Мальдивы из Европы

Рейсы стартуют в декабре 2026 года, однако точные числа еще не определены окончательно. Вылет запланирован из аэропортов Лондон-Хитроу и Париж-Шарль-де-Голль. Оба рейса выполняются ночью.

Впрочем, прямыми их назвать сложно — предусмотрена техническая остановка для дозаправки в Дубае, в аэропорту Аль-Мактум. Частота — три раза в неделю для каждого маршрута, хотя это еще может поменяться ближе к запуску.

Расширение сети beOnd

Эти направления лишь дополняют уже имеющиеся, в том числе из Мальдив в Мюнхен, Цюрих и Милан. Некоторые из них получат больше рейсов.

Например, рейсы в Мюнхен увеличатся до четырех раз в неделю вместо двух, в Цюрих — до пяти.

Сколько стоит перелет авиакомпанией beOnd

Цена билета на Мальдивы туда и обратно стартует примерно от 3737 фунтов стерлингов. В пересчете это около 4320 евро.

Это дороже эконом-класса традиционных авиалиний, но всего на 20%. Для премиум-сегмента цена выглядит даже сдержанно.



В этот "премиум" входит перелет на самолетах Airbus A321 и A319. Самолеты небольшие, до 68 пассажиров, что подчеркивает формат. Кресла раскладываются в полноценные кровати, отделка — итальянская кожа. Дизайн салона разработан компанией Ferrari.

Меню в самолетах от шеф-поваров, с акцентом на разные кухни мира. Из техники есть планшеты iPad Pro вместо стандартных экранов, наушники Beats, VR-гарнитуры Apple.

Также включен трансфер с водителем из и в аэропорт. Это уже входит в билет, без отдельной оплаты.

Что еще стоит знать украинцам

Частые вопросы

Какой срок действия загранпаспорта нужен для въезда на Мальдивы?

Для въезда на Мальдивы загранпаспорт граждан Украины должен быть действительным не менее 1 месяца (30 дней) с даты прибытия.

Однако, некоторые источники рекомендуют иметь паспорт, действительный 6 месяцев на момент въезда. Паспорта с продленным сроком действия не принимаются.

Нужна ли виза на Мальдивы для украинцев?

По состоянию на март 2026 года гражданам Украины виза для путешествия на Мальдивы не нужна. Визу выдают без оплаты по прибытии в страну, она позволяет находиться там тридцать дней.

Но необходимо заполнить онлайн-форму "Traveler Declaration" не ранее чем за 96 часов до прилета и перед обратным вылетом. Обязательно иметь загранпаспорт, билеты обратно и подтверждение бронирования отеля.