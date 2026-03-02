Аеропорти Дубая частково запрацювали — Emirates запускає обмежені польоти

Аеропорти Дубая частково відкриваються. Фото: DXB, Join Up. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія Emirates відновить діяльність і виконуватиме обмежену кількість рейсів з аеропортів Дубаю. Проте вилетіти з міста наразі дозволять не всім — через військову ескалацію діють обмеження для пасажирів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення уряду Дубая.

Реклама

Читайте також:

Коли частково відновляться авіарейси з ОАЕ

З вечора 2 березня авіакомпанія Emirates почне виконувати невелику кількість рейсів.

Цього дня запустять обмежене відновлення роботи, і кільком рейсам дозволять вилітати з Dubai International (DXB) та Dubai World Central (DWC).

Пасажирам радять не їхати до DXB або DWC, доки авіакомпанія не зв’яжеться з ними й не підтвердить час вильоту.

Рейси будуть обмежені:

пріоритет надається клієнтам із попереднім бронюванням;

з пасажирами, які були переброньовані на ці рейси, зв'яжеться безпосередньо Emirates.

Що ще потрібно знати українцям

Тим часов конфлікт на Близькому Сході тільки розширюється, тому ймовірність того, що багато авіакомпаній незабаром відновлять рейси, залишається низькою.

За межами регіону інші авіакомпанії продовжують змінювати маршрути рейсів, які мали виконуватися поблизу зони конфлікту. Наприклад, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та British Airways призупинили рейси до Дубая та з нього на невизначений термін. Вони також призупинили рейси до Тель-Авіва, Бейрута, Аммана, Ербіля, Даммама та Тегерана до 8 березня.

Раніше ми писали, що одна з найбільших у ЄС французька судноплавна група CMA CGM з 2 березня 2026 року підвищує ставки на перевезення контейнерів у напрямку до Близького Сходу та назад.

Компанія впроваджує надбавку "за ризик" до чотирьох тисяч доларів за один контейнер, що збільшує витрати на головному регіональному торговому шляху.

Також ми писали, чи варто скасовувати відпустку в Єгипті на тлі військової ескалації.



Єгипетське міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

Проте мандрівникам рекомендується ознайомитися з інструкціями щодо "кризових ситуацій за кордоном", відслідковувати новини місцевих та міжнародних ЗМІ, а також дотримуватися інструкцій місцевих органів влади.