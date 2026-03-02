Emirates запускает ограниченные рейсы из аэропортов Дубая 2 марта

Аэропорты Дубая частично открываются. Фото: DXB, Join Up. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Emirates с вечера 2 марта будет выполнять ограниченное количество рейсов из аэропортов Дубая. Однако вылететь из города пока позволят не всем — из-за военной эскалации действуют ограничения для пассажиров.

Когда частично возобновятся авиарейсы из ОАЭ

С вечера 2 марта авиакомпания Emirates начнет выполнять небольшое количество рейсов.

В этот день запустят ограниченное восстановление работы, и нескольким рейсам позволят вылетать из Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC).

Пассажирам советуют не ехать в DXB или DWC, пока авиакомпания не свяжется с ними и не подтвердит время вылета.

Рейсы будут ограничены:

приоритет предоставляется клиентам с предварительным бронированием;

с пассажирами, которые были перебронированы на эти рейсы, свяжется непосредственно Emirates.

Что еще нужно знать украинцам

Тем временем конфликт на Ближнем Востоке только расширяется, поэтому вероятность того, что многие авиакомпании вскоре возобновят рейсы, остается низкой.

За пределами региона другие авиакомпании продолжают менять маршруты рейсов, которые должны были выполняться вблизи зоны конфликта. Например, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa и British Airways приостановили рейсы в Дубай и из него на неопределенный срок. Они также приостановили рейсы в Тель-Авив, Бейрут, Аммана, Эрбиль, Даммам и Тегеран до 8 марта.

Ранее мы писали, что одна из крупнейших в ЕС французская судоходная группа CMA CGM со 2 марта 2026 года повышает ставки на перевозку контейнеров по направлению на Ближний Восток и обратно.

Компания вводит надбавку "за риск" до четырех тысяч долларов за один контейнер, что увеличивает расходы на главном региональном торговом пути.

Также мы писали, стоит ли отменять отпуск в Египте на фоне военной эскалации.



Египетское министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Однако путешественникам рекомендуется ознакомиться с инструкциями по "кризисных ситуаций за рубежом", отслеживать новости местных и международных СМИ, а также следовать инструкциям местных органов власти.