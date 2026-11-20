Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Автобусний перевізник FlixBus розширив розклад рейсів по Польщі. Компанія відкриває новий маршрут між Варшавою та Холмом. Його розклад був адаптований до прибуття потягів з України.

Про це йдеться на офіційному сайті FlixBus, передає Новини.LIVE.

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Новий рейс FlixBus між Варшавою та Холмом

У пасажирів, подорожують між Україною та країнами Європи відтепер з'явилась можливість зручно спланувати пересадку. FlixBus адаптував новий маршрут до розкладу потяга з України, щоб пасажирам не доводилося витрачати зайвий час на очікування та було легше планувати наступний етап своєї подорожі.

За словами віцепрезидента FlixBus в Україні Міхала Лемана, в компанії прагнуть не просто розвивати маршрутну мережу, а й знаходити рішення, які відповідають реальним потребам людей. Зокрема, нове сполучення між Варшавою та Холмом є одним із таких кроків.

Розклад автобусів Варшава — Холм

Маршрут 1242 Варшава-Холм курсуватиме через такі зупинки:

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Варшава (автовокзал Варшава-Західна);

Варшава (метро "Стадіон Народовий" 02);

Люблін;

Холм (вул. Армії Крайової / KFC 05 і 06);

Холм (вул. Рампа Бжеська / Meblotap 01, 02).

Автобуси будуть курсувати між Варшавою та Холмом щодня тричі на день.

Розклад автобусів Варшава — Холм:

Варшава 06:00 — Холм 09:45;

Варшава 11:55 — Холм 15:40;

Варшава 17:25 — Холм 21:05.

Розклад автобусів Холм — Варшава

До Холму з Варшави автобуси також курсуватимуть тричі на день:

Холм 07:30 — Варшава 11:20;

Холм 12:35 — Варшава 16:25;

Холм 17:45 — Варшава 21:35.

У FlixBus додали, що цей самий автобус також доставить пасажирів з Холма до аеропорту імені Шопена у Варшаві.

Він прибуває в аеропорт о 10:55, 16:00 та 21:10, а потім прямує до Варшави-Західної.

Перевізник адаптував новий маршрут до графіка п’яти основних міжнародних поїздів, що прибувають до Холма:

поїзд № 19: Київ 18:40 — Холм 05:00;

поїзд № 67: Київ 18:40 — Холм 06:18;

поїзд № 23: Київ 21:45 — Холм 08:08;

поїзд № 93: Харків 23:59 — Холм 10:47;

поїзд № 119: Дніпро 08:03 — Холм 17:52.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні можуть запровадити обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів. Крім того, також планується впровадження процедури обстеження автостанцій. Очікується, що нові правила можуть підвищити безпеку та якість перевезень.

Також Новини.LIVE писали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.