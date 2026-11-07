Автобус FlixBus. Фото: УНІАН

Під час автобусної подорожі пасажир може виявити, що його валізи немає. ЇЇ міг випадково забрати хтось інший або вона залишилася в автобусі, який поїхав далі. У такій ситуації головне якнайшвидше повідомити перевізника про зниклі речі. У компанії FlixBus для цього є спеціальна онлайн-форма, через яку можна подати заявку та стежити за пошуком багажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на службу підтримки FlixBus.

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Куди звертатися, якщо FlixBus загубив багаж

Якщо після поїздки ви залишилися без валізи, потрібно зайти на сайт підтримки FlixBus та заповнити форму для пошуку загублених речей. У формі слід вибрати тему "Багаж", а потім — "Повідомлення про втрату багажу".

Для подання заявки знадобляться:

Номер бронювання — десять цифр, які можна знайти у квитку PDF. Номер рейсу — код із трьох або чотирьох цифр біля значка автобуса. Опис загубленої речі — потрібно якомога точніше розповісти, що саме зникло.

Чим докладніше ви опишете валізу чи іншу річ, тим легше працівникам буде її впізнати.

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FlixBus просить повідомляти про втрату одразу після поїздки. Так шанси знайти багаж будуть вищими. Водночас на кожну загублену річ потрібно подавати лише одну заявку. Якщо надсилати кілька однакових повідомлень, пошук може затягнутися.

Скільки часу FlixBus шукає загублені речі

Після отримання заявки спеціальна команда FlixBus починає шукати багаж у своїй мережі. Про результати пасажиру повідомляють електронною поштою.

Якщо знайти валізу не вдалося, приблизно через два тижні після звернення людина отримає лист про завершення пошуку. Але чекати повідомлення необов'язково. Перевірити, що відбувається з заявкою, можна самостійно.

Для цього потрібно відкрити розділ "Бюро знахідок" на сайті FlixBus та ввести номер бронювання. Так можна побачити, чи триває пошук, чи знайшли схожу річ, або чи вдалося встановити місце перебування вашого багажу.

Якщо минуло понад два тижні, а жодного листа від компанії немає, можна відповісти на повідомлення, яке надійшло після подання заявки, або звернутися до чату підтримки.

Чи можна зателефонувати водієві та забрати валізу

У FlixBus пояснюють, що автобус не зупинятимуть спеціально для повернення загубленої речі. Також компанія не може зв'язатися з водієм, щоб пасажир забрав багаж на наступній зупинці або наприкінці маршруту.

Телефонна підтримка та оператори чату теж не займаються безпосереднім пошуком валіз. Вони не можуть подати заявку замість пасажира або пришвидшити роботу спеціальної команди. Тому найкращий спосіб повідомити про втрату — заповнити онлайн-форму.

Якщо ж ви випадково забрали чужу валізу, про це також потрібно повідомити через форму. В описі слід зазначити, що багаж переплутали, та пояснити, чи перебуває чужа річ у вас. А якщо знайшли чиїсь речі ще в автобусі, їх потрібно передати водієві або працівникам FlixBus.

Коли загублений багаж знайдуть, компанія надішле електронного листа з поясненням, як його отримати. Варто перевіряти й папку зі спамом, адже повідомлення можуть надходити з різних адрес.

Важливо знати, що не всі автобуси, квитки на які продає FlixBus, обслуговує саме ця компанія. Частину рейсів виконують її партнери. Для таких поїздок правила пошуку багажу можуть відрізнятися.

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