Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Автобусный перевозчик FlixBus расширил расписание рейсов по Польше. Компания открывает новый маршрут между Варшавой и Холомом. Его расписание было скорректировано с учетом прибытия поездов из Украины.

Об этом говорится на официальном сайте FlixBus, передает Новини.LIVE.

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Новый рейс FlixBus между Варшавой и Холомом

У пассажиров, путешествующих между Украиной и странами Европы, отныне появилась возможность удобно спланировать пересадку. FlixBus адаптировал новый маршрут к расписанию поездов из Украины, чтобы пассажирам не приходилось тратить лишнее время на ожидание и было проще планировать следующий этап своего путешествия.

По словам вице-президента FlixBus в Украине Михала Лемана, в компании стремятся не просто развивать маршрутную сеть, но и находить решения, отвечающие реальным потребностям людей. В частности, новое сообщение между Варшавой и Холомом является одним из таких шагов.

Расписание автобусов Варшава — Холм

Маршрут 1242 Варшава—Холм будет курсировать через следующие остановки:

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Варшава (автовокзал «Варшава-Западная»);

Варшава (метро «Стадион Народовый» 02);

Люблин;

Холм (ул. Армии Крайовой / KFC 05 и 06);

Холм (ул. Рампа Бжеска / Meblotap 01, 02).

Автобусы будут курсировать между Варшавой и Холмом ежедневно три раза в день.

Расписание автобусов Варшава — Холм:

Варшава 06:00 — Холм 09:45;

Варшава 11:55 — Холм 15:40;

Варшава 17:25 — Холм 21:05.

Расписание автобусов Холм — Варшава

В Холм из Варшавы автобусы также будут курсировать три раза в день:

Холм 07:30 — Варшава 11:20;

Холм 12:35 — Варшава 16:25;

Холм 17:45 — Варшава 21:35.

В FlixBus добавили, что этот же автобус также доставит пассажиров из Холма в аэропорт имени Шопена в Варшаве.

Он прибывает в аэропорт в 10:55, 16:00 и 21:10, а затем направляется в Варшаву-Западную.

Перевозчик адаптировал новый маршрут к расписанию пяти основных международных поездов, прибывающих в Холм:

поезд № 19: Киев 18:40 — Холм 05:00;

поезд № 67: Киев 18:40 — Холм 06:18;

поезд № 23: Киев 21:45 — Холм 08:08;

поезд № 93: Харьков 23:59 — Холм 10:47;

поезд № 119: Днепр 08:03 — Холм 17:52.

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