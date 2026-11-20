Удобные пересадки для украинцев: FlixBus запустил новые рейсы по Польше
Автобусный перевозчик FlixBus расширил расписание рейсов по Польше. Компания открывает новый маршрут между Варшавой и Холомом. Его расписание было скорректировано с учетом прибытия поездов из Украины.
Об этом говорится на официальном сайте FlixBus, передает Новини.LIVE.
Новый рейс FlixBus между Варшавой и Холомом
У пассажиров, путешествующих между Украиной и странами Европы, отныне появилась возможность удобно спланировать пересадку. FlixBus адаптировал новый маршрут к расписанию поездов из Украины, чтобы пассажирам не приходилось тратить лишнее время на ожидание и было проще планировать следующий этап своего путешествия.
По словам вице-президента FlixBus в Украине Михала Лемана, в компании стремятся не просто развивать маршрутную сеть, но и находить решения, отвечающие реальным потребностям людей. В частности, новое сообщение между Варшавой и Холомом является одним из таких шагов.
Расписание автобусов Варшава — Холм
Маршрут 1242 Варшава—Холм будет курсировать через следующие остановки:
- Варшава (автовокзал «Варшава-Западная»);
- Варшава (метро «Стадион Народовый» 02);
- Люблин;
- Холм (ул. Армии Крайовой / KFC 05 и 06);
- Холм (ул. Рампа Бжеска / Meblotap 01, 02).
Автобусы будут курсировать между Варшавой и Холмом ежедневно три раза в день.
Расписание автобусов Варшава — Холм:
- Варшава 06:00 — Холм 09:45;
- Варшава 11:55 — Холм 15:40;
- Варшава 17:25 — Холм 21:05.
Расписание автобусов Холм — Варшава
В Холм из Варшавы автобусы также будут курсировать три раза в день:
- Холм 07:30 — Варшава 11:20;
- Холм 12:35 — Варшава 16:25;
- Холм 17:45 — Варшава 21:35.
В FlixBus добавили, что этот же автобус также доставит пассажиров из Холма в аэропорт имени Шопена в Варшаве.
Он прибывает в аэропорт в 10:55, 16:00 и 21:10, а затем направляется в Варшаву-Западную.
Перевозчик адаптировал новый маршрут к расписанию пяти основных международных поездов, прибывающих в Холм:
- поезд № 19: Киев 18:40 — Холм 05:00;
- поезд № 67: Киев 18:40 — Холм 06:18;
- поезд № 23: Киев 21:45 — Холм 08:08;
- поезд № 93: Харьков 23:59 — Холм 10:47;
- поезд № 119: Днепр 08:03 — Холм 17:52.
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