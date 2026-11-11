FlixBus дарує 10% знижку на квитки: хто має право та як скористатись для подорожей

Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Популярний перевізник FlixBus дарує частині пасажирів знижки автобусні рейси. Компанія дає можливість студентам заощадити на поїздках Європою. Нові маршрути будуть зупинятися у багатьох українських та європейських містах.

Про це йдеться на офіційному сайті FlixBus, передає Новини.LIVE.

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10% знижка від FlixBus

Українські студенти можуть заощадити на автобусних поїздках Європою. Завдяки партнерству між Flix та Erasmus Student Network (ESN) усі члени ESN мають право на постійну знижку 10% на поїздки FlixBus.

Ті, хто навчається в університетах та коледжах можуть зручно та вигідно дістатися до міжнародних зустрічей, мовних обмінів, культурних фестивалів і локацій для поїздок на вихідні.

"Ми хочемо, щоб студенти мали свободу виходити за межі свого міста перебування, знайомитися з людьми з інших країн і брати максимум від часу, проведеного за кордоном", — заявив віцепрезидент із маркетингу та клієнтських продуктів у Flix Александр Шлютер.

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Як студентам отримати знижку FlixBus

Щоб заощадити, треба перевірити, чи є у вас дійсний ESNcard (членська картка Erasmus Student Network).

Його номер треба ввести на офіційному вебсайті esn.org або у спеціальному розділі ESN perks.

Студенту необхідно згенерувати свій персональний ваучер на знижку 10%. Для цього потрібно застосувати персональний промокод під час бронювання квитків у застосунку або на вебсайті FlixBus.

Зазначається, що ESNcard видають осередки ESN в Києві, Львові, Чернівцях та Одесі. Картка доступна студентам, які перебувають на обміні або стажуванні (наприклад, за програмою Erasmus+), іноземним студентам, що здобувають ступінь, а також волонтерам ESN.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.

Також Новини.LIVE писали, що Автолюкс додав зупинку у місті Золотоноша Черкаської області. Ціни на квитки стартують від 399 гривень. Автобуси компанії облаштовані інтернетом, зручними кріслами та розетками.