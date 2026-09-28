Єдина система GPS-моніторингу автобусів: що може змінитися для пасажирів в Україні

Автобус до Польщі. Фото: AUTOLUX/Facebook

В Україні можуть запровадити обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів. Вимога поширюватиметься на міжнародних, міжобласних та міських автобусних маршрутах загального користування. Також заплановано впровадження процедури обстеження автостанцій.

Про це йдеться в оприлюдненому законопроєкті "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо моніторингу транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, та обстеження автостанцій", передає Новини.LIVE.

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GPS-моніторинг транспорту в Україні

Відповідний законопроєкт створить законодавче підґрунтя для впровадження обов’язкового GPS-моніторингу транспортних засобів на міжнародних, міжобласних та міських автобусних маршрутах загального користування та впровадження процедури обстеження автостанцій.

Його норми дозолять забезпечити автоматизований збір, передавання та обробку даних про місцезнаходження, швидкість і дотримання графіків руху в режимі реального часу для підвищення безпеки та якості перевезень, а також дозволить визначити фактичний стан інфраструктури автостанцій, рівень доступності для маломобільних груп населення та відповідність обов'язкових послуг вимогам законодавства.

Варто зазначити, що відповідний проєкт ще не вносився на розгляд Верховної Ради України, а протягом одного місяця з дня оприлюднення приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

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