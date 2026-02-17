Відео
Укрзалізниця змінила графіки руху потягів — новий розклад

Укрзалізниця змінила графіки руху потягів — новий розклад

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:23
УЗ змінила графік руху потягу №21/22 Харків — Львів — новий рокзлад
Укрзалізниця змінила рух потягів. Колаж: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" змінила графік руху одного з популярного потягів. Мова йде про поїзд №21/22 Харків — Львів, прибуття та відправлення якого було підкориговане на користь пасажирів трьох обласних центрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ

Читайте також:

Новий розклад поїзда №21/22 Харків — Львів

В компанії повідомили, що продовжують вдосконалювати міжрегіональне сполучення.

Зокрема, залізничний перевізник змінив розклад ще одного популярного потягу, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було зручно прибувати до цих великих міст поза межами дії комендантської години.

В УЗ зазначили, що із 17 лютого потяг №21/22 Харків — Львів курсуватиме за оновленим графіком.

Так, із Харкова він відправлятиметься о 19:26 (замість 14:27) та прибуватиме до:

  • Вінниці о 05:40 (замість 00:54);
  • Хмельницького о 07:32 (замість 02:42);
  • Тернополя о 09:14 (замість 04:35).

Змінено графік приміських потягів на Харківщині

Для зручності пасажирів також було змінено графік руху приміських електропоїздів Харківщини:

  • поїзд №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21);
  • поїзд №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12).

Зміни в графіку потяга №6383/6384 Хмельницький — Ларгаю

Перевізник повідомив, що в пасажирів також з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларгаю. Він відправлятиметься з Хмельницького о 08:05 та прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 11:40.

Квитки на всі потяги зі зміненим розкладом вже доступні на сайті та у застосунку перевізника, а також у касах вокзалів.

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

В компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб адже провідник не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

Раніше ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  Зокрема, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Це може статися у разі технічних несправностей вагона (опалення, електропостачання, санітарний стан), питань безпеки руху або інших форс-мажорних обставин.

Також ми повідомляли, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявилося, що пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Укрзалізниця подорож Львів поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
