Поїзд у Європі. Фото: Leo Express

Українці, які подорожують Польщею або планують поїздку до Чехії, можуть заощадити на залізничних квитках. Перевізник Leo Express вже відкрив продаж на зимовий сезон. Вартість окремих поїздок починається від 8 злотих. Із середини грудня запрацює новий розклад, який передбачає регулярні рейси між популярними польськими містами та пряме сполучення з Прагою.

Які напрямки будуть доступні та як отримати додаткові знижки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Leo Express.

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Куди можна поїхати з Leo Express у Польщі

Новий розклад Leo Express почне діяти 13 грудня 2026 року. Квитки на різдвяні, новорічні та зимові подорожі вже доступні для бронювання. На внутрішніх маршрутах Польщі ціни стартують від 8 злотих, якщо купувати квитки заздалегідь.

Одним із головних напрямків залишиться сполучення між Варшавою та Краковом. Із 13 грудня перевізник пропонуватиме:

чотири щоденні рейси з Кракова до Варшави;

чотири щоденні рейси з Варшави до Кракова.

Цими поїздами можна буде користуватися як для регулярних поїздок на роботу чи навчання, так і для подорожей на вихідні.

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Які поїзди курсуватимуть із Польщі до Чехії

Leo Express також продовжить виконувати прямі міжнародні рейси між Польщею та Чехією. Щодня курсуватиме одна пара поїздів за маршрутом: Варшава — Краків — Острава — Оломоуц — Пардубіце — Прага.

Поїзди їздитимуть в обох напрямках. Крім того, у вибрані дні тижня пасажирам запропонують додаткові сполучення між Краковом і Прагою.

Ще одна зміна стосується тривалості подорожі. За новим розкладом дорога з Варшави до Праги скоротиться на 20 хвилин. Переглянути маршрут можна на офіційному сайті Leo Express.

Як отримати додаткову знижку на квитки

Пасажири Leo Express можуть скористатися безкоштовною програмою лояльності Smile Club. За кожну завершену поїздку учасникам повертають частину вартості квитка у вигляді спеціальних кредитів Leo. Розмір повернення залежить від рівня участі в програмі та становить від 2,5% до 10%.

Накопичені кредити можна витрачати на наступні квитки, їжу та напої в поїздах. Також учасникам Smile Club доступні безкоштовне бронювання місць і можливість скасування квитка до запланованого відправлення з поверненням коштів у вигляді кредитів Leo.

Перевізник радить бронювати квитки на різдвяні та новорічні свята якомога раніше. Особливо це стосується поїздок перед Різдвом і повернення після Нового року.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пасажирам у Польщі буде складніше дістатися до курортів Нижньої Сілезії. Із 13 грудня 2026 року PKP Intercity скасує прямий поїзд IC "Сніжка" за маршрутом Варшава — Вроцлав — Кудова-Здруй. Через це туристам і пацієнтам доведеться шукати інші способи дістатися до Поланіци-Здруй, Душників-Здруй та Кудови-Здрую.

Також ми розповідали, як заощадити на поїздках швидкісними потягами Deutsche Bahn у Німеччині. Квитки ICE за акційним тарифом коштують від 6 євро в один бік, а власники BahnCard 25 і BahnCard 50 отримують додаткову знижку 25%. Діти до 14 років подорожують безплатно в супроводі дорослих, а придбати квитки можна на сайті або в застосунку перевізника.