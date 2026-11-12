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Головна Транспорт PKP Intercity скасував потяги до популярних курортів Польщі

PKP Intercity скасував потяги до популярних курортів Польщі

Ua ru
12 листопада 2026 23:22
PKP Intercity скасувала потяг IC "Сніжка" Варшава—Кудова-Здруй: причина та чи є альтернативи для пасажирів
Пасажирка в потязі PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Польська компанія PKP Intercity скасувала потяги до популярних курортів. Перевізник скасовує поїзд IC "Сніжка", що курсує з Варшави через Вроцлав до Кудови-Здрою. Відсутність прямого залізничного сполучення між курортниками та найбільшими містами може призвести до зниження інтересу до оздоровчих турів у відомих курортах Нижньої Сілезії.

Про це повідомляє wiadomosci.dziennik.pl, передає Новини.LIVE.

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PKP Intercity скоротив рейси до курортів

Зазначається, що новому розкладі руху PKP Intercity на 2026-2027 році було скасовано потяг IC "Сніжка", який курсує за маршрутом Варшава — Вроцлав — Клодзько — Кудова-Здруй. 

Новий розклад залізничного перевізника має запрацювати вже з 13 грудня 2026 року. 

Нині IC "Сніжка" Варшава—Кудова-Здруй є єдиним прямим міжміським сполученням з курортів Нижньої Сілезії (Поланіца-Здруй, Душники-Здруй та Кудова-Здруй) до Вроцлава, Ополя, Лодзі чи Варшави. 

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Багато пасажирів обурені таким рішенням монополіста. Поїзд IC "Сніжка" має велику популярність. Вагони, що доїжджають до курортів, переповнені, а охочих скористатися прямим поїздом не бракує.

Крім того, відповідне рішення було ухвалено під час завершення масштабної модернізації лінії № 309 Клодзько — Кудова-Здруй, вартість якої складає 130 млн злотих.

Регіональні потяги, які курсують із Клодзької землі лише до Вроцлава, не мають сполучення з потягами IC, що прямують до міст в інших регіонах Польщі. Навіть заплановане міжнародне сполучення Вроцлав—Прага не покращить ситуацію для тих, хто захоче приїхати з Варшави до Клодзької землі.

Для мешканців регіону, а також для пацієнтів, які відвідують курорти Нижньої Сілезії, прямий поїзд, що з’єднує курорти з обласними містами в інших частинах країни, має велике значення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express продає квитки всього по 8 злотих. Можна вигідно відвідати кілька популярних міст Польщі. Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися додатковими знижками.

Польща подорож поїзди курорти Варшава
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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