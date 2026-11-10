Осінній розпродаж Leo Express: доступні напрямки та ціни на квитки

Потяг Leo Express. Фото: Leo Express.

Чеська приватна залізнична компанія Leo Express анонсувала новий розпродаж для пасажирів. Мандрівники можуть придбати квитки на потяг з Варшави до Кракова буквально "за копійки". Це доволі популярні польські міста, в яких розташовано багато цікавих пам’яток.

Про це йдеться на офіційному сайті Leo Express, передає Новини.LIVE.

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Розпродаж Leo Express

Leo Express випустив обмежену кількість спеціальних квитків за ціною 8 злотих.

Наразі найдешевшими є квитки на маршрут Краків — Варшава, трохи дорожче обійдеться поїздка за маршрутами Краків — Острава або Прага — Братислава (від 16 злотих).

У свою чергу, за 49 злотих в один бік можна доїхати з Кракова або Варшави до Праги.

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Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися спеціальним кодом на знижку. Завдяки йому їхній квиток може подешевшати на 50 %.

Скористатися цією пропозицією зможуть ті, хто попередньо безкоштовно зареєструється в програмі лояльності перевізника Smile Club. Пасажиру треба ввести промокод: "ZDARMA".

Є один нюанс: код дійсний лише до 13 листопада і поширюється на поїздки, здійснені до кінця березня 2027 року. Це ідеальний варіант для тих, хто планує поїздку під час зимових канікул. Також слід пам’ятати, що обов’язковою умовою є наявність документа, що дає право на додаткову знижку.

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