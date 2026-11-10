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Головна Транспорт Leo Express знизив ціни на квитки з Варшави: доступні напрямки

Leo Express знизив ціни на квитки з Варшави: доступні напрямки

Ua ru
10 листопада 2026 23:22
Осінній розпродаж Leo Express: доступні напрямки та ціни на квитки
Потяг Leo Express. Фото: Leo Express.

Чеська приватна залізнична компанія Leo Express анонсувала новий розпродаж для пасажирів. Мандрівники можуть придбати квитки на потяг з Варшави до Кракова буквально "за копійки". Це доволі популярні польські міста, в яких розташовано багато цікавих пам’яток.

Про це йдеться на офіційному сайті Leo Express, передає Новини.LIVE.

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Розпродаж Leo Express

Leo Express випустив обмежену кількість спеціальних квитків за ціною 8 злотих. 

Наразі найдешевшими є квитки на маршрут Краків — Варшава, трохи дорожче обійдеться поїздка за маршрутами Краків — Острава або Прага — Братислава (від 16 злотих).

У свою чергу, за 49 злотих в один бік можна доїхати з Кракова або Варшави до Праги.

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Крім того, пенсіонери та студенти можуть додатково скористатися спеціальним кодом на знижку. Завдяки йому їхній квиток може подешевшати на 50 %.

Скористатися цією пропозицією зможуть ті, хто попередньо безкоштовно зареєструється в програмі лояльності перевізника Smile Club. Пасажиру треба ввести промокод: "ZDARMA".

Є один нюанс: код дійсний лише до 13 листопада і поширюється на поїздки, здійснені до кінця березня 2027 року. Це ідеальний варіант для тих, хто планує поїздку під час зимових канікул. Також слід пам’ятати, що обов’язковою умовою є наявність документа, що дає право на додаткову знижку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Новою фішкою потягів компанії стануть двоповерхові бари на борту. Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis та означає "небесний".

Польща поїздки подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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