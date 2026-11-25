Поезд в Европе. Фото: Leo Express

Украинцы, путешествующие по Польше или планирующие поездку в Чехию, могут сэкономить на железнодорожных билетах. Перевозчик Leo Express уже открыл продажу билетов на зимний сезон. Стоимость отдельных поездок начинается от 8 злотых. С середины декабря вступит в силу новое расписание, которое предусматривает регулярные рейсы между популярными польскими городами и прямое сообщение с Прагой.

Какие направления будут доступны и как получить дополнительные скидки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Leo Express.

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Куда можно поехать с Leo Express в Польше

Новое расписание Leo Express вступит в силу 13 декабря 2026 года. Билеты на рождественские, новогодние и зимние поездки уже доступны для бронирования. На внутренних маршрутах Польши цены начинаются от 8 злотых при покупке билетов заранее.

Одним из главных направлений останется сообщение между Варшавой и Краковом. С 13 декабря перевозчик будет предлагать:

четыре ежедневных рейса из Кракова в Варшаву;

четыре ежедневных рейса из Варшавы в Краков.

Этими поездами можно будет пользоваться как для регулярных поездок на работу или учебу, так и для поездок на выходные.

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Leo Express также продолжит выполнять прямые международные рейсы между Польшей и Чехией. Ежедневно будет курсировать одна пара поездов по маршруту: Варшава — Краков — Острава — Оломоуц — Пардубице — Прага.

Поезда будут курсировать в обоих направлениях. Кроме того, в определенные дни недели пассажирам будут предложены дополнительные рейсы между Краковом и Прагой.

Еще одно изменение касается продолжительности поездки. Согласно новому расписанию, время в пути из Варшавы в Прагу сократится на 20 минут. Ознакомиться с маршрутом можно на официальном сайте Leo Express.

Как получить дополнительную скидку на билеты

Пассажиры Leo Express могут воспользоваться бесплатной программой лояльности Smile Club. За каждую завершенную поездку участникам возвращают часть стоимости билета в виде специальных кредитов Leo. Размер возврата зависит от уровня участия в программе и составляет от 2,5% до 10%.

Накопленные кредиты можно тратить на следующие билеты, еду и напитки в поездах. Также участникам Smile Club доступны бесплатное бронирование мест и возможность отмены билета до запланированного отправления с возвратом средств в виде кредитов Leo.

Перевозчик рекомендует бронировать билеты на рождественские и новогодние праздники как можно раньше. Особенно это касается поездок перед Рождеством и возвращения после Нового года.

Ранее Новини.LIVE писали, почему пассажирам в Польше будет сложнее добраться до курортов Нижней Силезии. С 13 декабря 2026 года PKP Intercity отменит прямой поезд IC "Снежка" по маршруту Варшава — Вроцлав — Кудова-Здруй. Из-за этого туристам и пациентам придется искать другие способы добраться до Поланицы-Здруй, Душников-Здруй и Кудовы-Здруй.

Также мы рассказывали, как сэкономить на поездках на скоростных поездах Deutsche Bahn в Германии. Билеты на ICE по акционному тарифу стоят от 6 евро в одну сторону, а владельцы BahnCard 25 и BahnCard 50 получают дополнительную скидку 25%. Дети до 14 лет путешествуют бесплатно в сопровождении взрослых, а приобрести билеты можно на сайте или в приложении перевозчика.