Розпродаж квитків Deutsche Bahn: ціни на квитки та умови пропозиції для пасажирів

Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) побалував мандрівників новою акцією, яка дозволяє мандрувати швидкісними потягами за доступними цінами. Знижки діють на поїздки на потяги далекого сполучення ICE (Intercity Express).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Розпродаж квитків Deutsche Bahn

Зазначається, що акція діє на квитки за тарифом "Super Sparpreis" і діє допоки вони не вичерпаються. Ціни на посадкові талони в один бік стартують від 6 євро. Обмін чи повернення квитків умовами розпродажу не встановлено.

Крім того, власники дисконтних карток BahnCard 25 або BahnCard 50 отримають додаткову знижку 25% від акційної ціни. Проте варто врахувати, що пропозиція не поширюється на міський квиток City-Ticket.

Пропозиція DB поширюється на короткі та середні міжміські маршрути по всій території Німеччини.

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Поїздки для дітей віком до 14 років — безкоштовні, проте обов'язковий супровід дорослих.

Акційні квитки пасажири можуть придбати на офіційному сайті та в мобільному додатку Deutsche Bahn.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Новою фішкою потягів компанії стануть двоповерхові бари на борту. Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis та означає "небесний".

Також Новини.LIVE писали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.