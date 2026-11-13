Транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Проїзд у громадському транспорті Києва коштує 30 гривень за одну поїздку. Для тих, хто щодня користується метро, автобусами чи тролейбусами, це відчутні витрати. Але платити повну суму треба не всім пасажирам. Деякі українці можуть їздити безкоштовно або зі знижкою. Є й певні нюанси, через які можна втратити право на пільгу.

Хто може заощадити на поїздках і які документи для цього потрібні, розповідає Новини.LIVE.

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Хто може безкоштовно їздити у київському транспорті

У Києві є чимало категорій пасажирів, яким дозволено безкоштовно користуватися громадським транспортом. Серед них:

учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни;

люди з інвалідністю I та II груп;

люди з інвалідністю III групи;

діти з інвалідністю;

пенсіонери за віком;

батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військових;

ветерани військової служби, поліції та інших служб;

постраждалі учасники Революції Гідності;

окремі категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти без батьківського піклування.

Також безкоштовно може їхати одна людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю. Окремі пільги мають члени сімей загиблих ветеранів, батьки багатодітних сімей та люди, які доглядають за особами з інвалідністю або літніми людьми.

Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці. Але в автобусах, тролейбусах і трамваях та в метро діють різні правила.

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У наземному транспорті достатньо показати пенсійне посвідчення, де зазначено, що людина отримує пенсію за віком. А ось для безкоштовного проїзду в метро потрібна Картка киянина, на якій оформлена відповідна пільга.

Тому пенсіонер з іншого міста може безкоштовно користуватися наземним комунальним транспортом Києва за посвідченням. А за метро доведеться платити, якщо немає Картки киянина з пільгою. Це правило стосується саме пенсіонерів за віком.

Які пільги на проїзд мають УБД та військові

Учасники бойових дій можуть безкоштовно їздити в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах Києва. Для цього достатньо показати посвідчення УБД. Причому місце реєстрації значення не має. Пільгою можуть користуватися як кияни, так і військові з інших міст.

Безкоштовний проїзд також мають люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії, для яких діють відповідні пільги.

Чи потрібно платити за проїзд дітям і школярам

У Києві маленькі діти можуть їздити безкоштовно, але правила залежать від виду транспорту. У метро за проїзд дітей до семи років платити не потрібно. У наземному транспорті Київпастрансу безкоштовно перевозять дітей до шести років, якщо вони не займають окремого місця.

Для школярів діють інші правила. Учні київських шкіл можуть безкоштовно користуватися комунальним транспортом з 1 вересня до 30 червня включно. Для цього потрібен електронний учнівський квиток.

Влітку безкоштовний проїзд для школярів закінчується. Але можна купити проїзний зі знижкою 75%. Така знижка стосується саме проїзних, а не окремих поїздок.

Безкоштовно також можуть їздити діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, сироти та діти без батьківського піклування. Для цього потрібні документи, які підтверджують право на пільгу.

Знижка на проїзд для студентів

Студенти столичних закладів освіти можуть купувати місячні проїзні зі знижкою 50%. Це стосується:

студентів університетів та коледжів;

учнів професійних закладів освіти;

курсантів невійськових навчальних закладів.

Але навчатися потрібно на денній формі, а сам заклад освіти має знаходитися у Києві. Для знижки знадобиться електронний студентський або учнівський квиток.

Окремі правила діють для курсантів вищих військових навчальних закладів. Вони можуть їздити безкоштовно з 1 вересня до 30 червня, якщо мають електронний квиток курсанта.

Як оформити Картку киянина

Для деяких пасажирів посвідчення недостатньо. Щоб безкоштовно їздити у транспорті, їм потрібна Картка киянина. Наприклад, пенсіонери за віком, люди з інвалідністю III групи та діти з інвалідністю повинні мати її для безкоштовного проїзду в метро. Також картка потрібна окремим категоріям пасажирів з пільгами від міста. Отримати її можна у відділенні Ощадбанку.

Із собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, який підтверджує право на отримання картки;

посвідчення пільговика, якщо воно є;

довідку ВПО, якщо картку оформлює переселенець.

Після отримання картки потрібно звернутися до районного управління соціальної та ветеранської політики, щоб підключити пільгу на проїзд. Після підключення картку потрібно прикладати до валідатора в автобусі, трамваї чи тролейбусі або до зчитувача на турнікеті метро під час кожної поїздки.

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