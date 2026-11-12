Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Під час повного блекауту метрополітен в Києві продовжить працювати як укриття. Через брак електроенергії будуть введені обмеження, проте станції не закриють. Генератори забезпечуватимуть лише найнеобхідніше.

Про це йдеться у відповіді на запит РБК-Україна КП "Київський метрополітен", передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме столичний метрополітен під час повного блекауту

Представники метрополітену пояснили, що електроживлення підземки здійснюється від енергосистеми столиці, а всі електричні підстанції метро об'єднані в єдину систему зовнішнього електропостачання.

Так додали, що така система дозволяє маневрувати живленням і застосовувати резервні схеми у разі аварійних ситуацій.

Проте у разі блекауту підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

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"У критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів може бути тимчасово призупинено, але освітлення, вентиляція, зв’язок, системи водопостачання та керування, водовідведення, пожежна сигналізація, від яких залежить життєзабезпечення метрополітену, в тому числі як об’єкту укриття, будуть працювати у штатному режимі", — йдеться в повідомленні.

Представники метрополітену додали, що у випадку повного знеструмлення міста підземка продовжить працювати від резервних джерел живлення лише як укриття, тобто потяги тимчасово не доставлятимуть пасажирів на станції.

Нині попри складну ситуацію в енергетиці через російські удари київський метрополітен продовжує працювати у штатному режимі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у стінах київської підземки захована станція-привид "Львівська брама". Хоча нині вона порожня, проте її платформи видно пасажирам із проїжджаючих поїздів зеленої гілки. Для завершення робіт потрібні великі фінансові вкладення.

Також Новини.LIVE писали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.