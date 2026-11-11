"Залізний перекус" від Укрзалізниці: що входить у пакунок для пасажирів

Пасажирки в купе потягу УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Через систематичні російські обстріли та відсутність електропостачання в Україні затримуються десятки потягів. Щоб трохи підтримати пасажирів й зменшити стрес, Укрзалізниця видає "Залізний перекус". Одна з користувачок мережі показала наповнення таких пакунків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки ya_semka_ в соцмережі TikTok.

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Перекус для пасажирів, чий потяг затримується

Дівчина показала перекус від Укрзалізниці, який видали її сестрі в потязі. Пасажирка прямувала зі Знам'янки до Івано-Франківська і її рейс затримався через евакуацію на кілька годин.

В пакунку для пасажирів підготували шматочок халви, сік із соломинкою з яблуком і грушею, чорний чай. Мандрівники можуть перекусити в дорозі курячими слайсами із часником та гречаною кашею з куркою. Кашу треба залити окропом, перемішати та почекати 7–9 хвилин.

Доповнити прийом їжі можна буде солодким батончиком із фініками та кокосом. На додаток у пакунку є листівка, яку за бажанням можна розмалювати.

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Користувачам мережі сподобалась така ініціатива Укрзалізниці. Проте деякі пасажири зазначили, що їх потяг запізнювався на понад 8-10 годин, проте пакунки із перекусом так і не отримали.

Раніше Новини.LIVE розповідали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

Також Новини.LIVE писали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.