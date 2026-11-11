Інклюзивний вагон Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю можуть подорожувати поїздами Укрзалізниці у спеціально обладнаних вагонах. Там більше місця для пересування, є підіймачі для крісел колісних та зручніші купе. Але щоб поїхати в такому вагоні, потрібно заздалегідь подати заявку. Відомо, куди звертатися, які документи підготувати та за скільки днів до поїздки треба про все подбати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Укрзалізниці.

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Які зручності є у спеціальних вагонах УЗ

Для пасажирів з інвалідністю Укрзалізниця пропонує спеціальні вагони, в яких легше пересуватися та користуватися необхідними зручностями. Там є:

гідравлічні підіймачі для крісел колісних;

ширші двері та проходи;

просторіші тамбури;

спеціально обладнані туалети;

нижні полиці в купе, які можна встановити в кількох положеннях.

Як замовити спеціальний вагон

Для цього потрібно звернутися до Укрзалізниці щонайменше за п'ять діб до відправлення поїзда. Слід прийти до чергового помічника начальника вокзалу та подати заявку. Звернутися може як сам пасажир з інвалідністю, так і людина, яка його супроводжує. З собою потрібно мати посвідчення, яке підтверджує право пасажира на пільгу.

У заявці треба вказати:

Читайте також:

ім'я та інші особисті дані пасажира;

номер посвідчення особи з інвалідністю;

контактний телефон;

дату подання заявки;

дату запланованої поїздки;

станцію, з якої пасажир вирушає, та станцію прибуття.

Також обов'язково скажіть, чи потрібна допомога під час посадки у вагон та виходу з нього.

Після подання заявки Укрзалізниця має повідомити про результат протягом двох діб, не рахуючи вихідних. Якщо причепити спеціальний вагон до потрібного поїзда неможливо, пасажиру запропонують інші варіанти поїздки.

Як замовити вагон через інтернет

Для цього відкрийте на сайті УЗ "Замовлення спеціального вагона" та заповніть заявку. Також напишіть, чи потрібна вам допомога під час посадки у вагон та виходу з нього.

Заявку теж треба надіслати щонайменше за п'ять діб до поїздки. Працівники УЗ опрацюють її протягом 24 годин і зв'яжуться з вами, щоб підтвердити замовлення. Квиток можна буде викупити в касі перед поїздкою, але щонайпізніше за годину до відправлення поїзда.

Люди з інвалідністю також можуть купувати квитки до спеціальних купе через мобільний застосунок УЗ. Для цього потрібно:

Оновити застосунок Укрзалізниці.

Відкрити свій профіль.

Вибрати "Додати пільгу".

Ввести номер посвідчення особи з інвалідністю.

Система перевірить дані через базу Мінсоцполітики. Після цього під час пошуку квитків вам будуть доступні й місця у спеціальних купе.

Що потрібно зробити перед посадкою на поїзд

У день відправлення краще приїхати на вокзал заздалегідь. Перед посадкою потрібно звернутися до чергового по вокзалу та зареєструватися. Працівник вокзалу підкаже, де саме у складі поїзда буде спеціальний вагон.

Якщо пасажиру складно самостійно дістатися до вагона або занести речі, можна попросити про допомогу у працівників вокзалу. Вони ж допоможуть і під час посадки.

Хто має право на безкоштовний та пільговий проїзд

Для людей з інвалідністю в Україні діють пільги на поїздки залізницею. Безкоштовно користуватися приміським транспортом можуть:

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

одна людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

одна людина, яка супроводжує дитину з інвалідністю.

Також для цих пасажирів діє пільга на внутрішніх маршрутах з 1 жовтня до 15 травня.

Раніше Новини.LIVE писали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, як пасажирам евакуюватися з потяга. Після сигналу провідника потрібно підготувати документи й телефон, а за командою залишити вагон без валіз. Після виходу слід відійти на безпечну відстань, триматися подалі від колій і виконувати вказівки залізничників.