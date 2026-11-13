Транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Проезд в общественном транспорте Киева стоит 30 гривен за одну поездку. Для тех, кто ежедневно пользуется метро, автобусами или троллейбусами, это ощутимые расходы. Но платить полную сумму нужно не всем пассажирам. Некоторые украинцы могут ездить бесплатно или со скидкой. Есть и определенные нюансы, из-за которых можно лишиться права на льготу.

Кто может сэкономить на поездках и какие документы для этого нужны, рассказывает Новини.LIVE.

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Кто может бесплатно ездить в киевском транспорте

В Киеве есть немало категорий пассажиров, которым разрешено бесплатно пользоваться общественным транспортом. Среди них:

участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны;

люди с инвалидностью I и II групп;

люди с инвалидностью III группы;

дети с инвалидностью;

пенсионеры по возрасту;

родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

ветераны военной службы, полиции и других служб;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

отдельные категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

дети из многодетных семей;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Также бесплатно может ехать один человек, сопровождающий лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью. Отдельные льготы предоставляются членам семей погибших ветеранов, родителям из многодетных семей и людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью или пожилыми людьми.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы. Но в автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро действуют разные правила.

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В наземном транспорте достаточно предъявить пенсионное удостоверение, в котором указано, что человек получает пенсию по возрасту. А вот для бесплатного проезда в метро требуется Карта киевлянина, на которой оформлена соответствующая льгота.

Поэтому пенсионер из другого города может бесплатно пользоваться наземным коммунальным транспортом Киева по удостоверению. А за метро придется платить, если нет Карты киевлянина с льготой. Это правило касается именно пенсионеров по возрасту.

Какие льготы на проезд имеют участники боевых действий и военные

Участники боевых действий могут бесплатно ездить в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Киева. Для этого достаточно предъявить удостоверение УБД. При этом место регистрации не имеет значения. Льготой могут пользоваться как киевляне, так и военные из других городов.

Бесплатный проезд также предоставляется людям с инвалидностью вследствие войны и другим категориям, для которых действуют соответствующие льготы.

Нужно ли платить за проезд детям и школьникам

В Киеве маленькие дети могут ездить бесплатно, но правила зависят от вида транспорта. В метро за проезд детей до семи лет платить не нужно. В наземном транспорте Киевпастранса бесплатно перевозят детей до шести лет, если они не занимают отдельного места.

Для школьников действуют другие правила. Учащиеся киевских школ могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 1 сентября по 30 июня включительно. Для этого нужен электронный ученический билет.

Летом бесплатный проезд для школьников заканчивается. Но можно купить проездной со скидкой 75%. Такая скидка касается именно проездных, а не отдельных поездок.

Бесплатно также могут ездить дети с инвалидностью, дети из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки. Для этого нужны документы, подтверждающие право на льготу.

Скидка на проезд для студентов

Студенты столичных учебных заведений могут приобретать месячные проездные со скидкой 50%. Это касается:

студентов университетов и колледжей;

учащихся профессиональных учебных заведений;

курсантов невоенных учебных заведений.

Но учиться нужно на дневной форме, а само учебное заведение должно находиться в Киеве. Для получения скидки понадобится электронный студенческий или ученический билет.

Отдельные правила действуют для курсантов высших военных учебных заведений. Они могут ездить бесплатно с 1 сентября по 30 июня, если у них есть электронный курсантский билет.

Как оформить Карту киевлянина

Для некоторых пассажиров удостоверения недостаточно. Чтобы бесплатно ездить в транспорте, им нужна Карта киевлянина. Например, пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью III группы и дети с инвалидностью должны иметь ее для бесплатного проезда в метро. Также карта нужна отдельным категориям пассажиров, имеющим льготы от города. Получить ее можно в отделении Ощадбанка.

С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право на получение карты;

удостоверение льготника, если оно имеется;

справку ВПЛ, если карту оформляет переселенец.

После получения карты необходимо обратиться в районное управление социальной и ветеранской политики, чтобы подключить льготу на проезд. После подключения карту необходимо прикладывать к валидатору в автобусе, трамвае или троллейбусе либо к считывателю на турникете в метро во время каждой поездки.

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