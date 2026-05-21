Компенсація за пошкоджений багаж: що треба зробити в аеропорту

Пасажири в аеропорту здають свої речі. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Туристи можуть отримати компенсацію, якщо валізу пошкодили під час авіарейсу, але діяти треба майже одразу після прильоту. Авіакомпанії відповідають за багаж із моменту здачі до видачі пасажиру, хоча дрібні потертості зазвичай не компенсують. Найбільше шансів на виплату мають ті, хто оформив заяву ще в аеропорту та зібрав фото пошкоджень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Пошкодження валізи після рейсу

Монреальська конвенція дозволяє вимагати компенсацію не тільки за втрачений багаж, а й за пошкодження або затримку. Але якщо людина поїхала додому та лише там помітила проблему, довести провину перевізника стає набагато складніше.

Експерти радять не виходити із зони видачі багажу, поки не буде оформлено заяву. Для цього потрібно:

звернутися до стійки видачі багажу або наземного обслуговування;

оформити акт Property Irregularity Report (PIR);

сфотографувати пошкодження ще в аеропорту;

бажано мати фото валізи до перельоту.

На фото радять залишати табло аеропорту, номер стрічки видачі чи інші помітні деталі. Це допоможе підтвердити, де саме пошкодили багаж.

Терміни на відшкодування дуже короткі

Окрему заяву до авіакомпанії треба подати максимум протягом семи днів після рейсу. Зазвичай це робиться через сайт перевізника.

Якщо термін пропустити, шансів отримати компенсацію майже не лишається.

На які виплати можна розраховувати

Втім, автоматично гроші ніхто не повертає. Найчастіше авіакомпанії пропонують ремонт валізи чи заміну на нову модель. Тобто стару валізу за повну ціну ніхто не компенсує. Якщо валізі кілька років, виплата буде значно меншою за його початкову вартість.

Окремо можна вимагати компенсацію і за речі всередині багажу. Але і тут доведеться доводити, що вони були запаковані належним чином.

