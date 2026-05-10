Як першим забрати свій багаж в аеропорту: порада експерта

Пасажири поспішають забрати свій багаж в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Страх втратити багаж переслідує багатьох мандрівників аж до того моменту, коли вони побачать його на багажній стрічці. Крім того, ваші речі може також помилково забрати інший пасажир. Проте є невелика хитрість, завдяки якій ви зможете одним з перших забрати свій багаж в аеропорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Як швидше забрати свою валізу в аеропорту

Фахівці радять реєструватися на свій рейс якомога пізніше. За словами агента з обслуговування рейсів у регіональному аеропорту США Томаса Ло Скіуто, таким чином ваш багаж завантажать останнім, і, теоретично, він має з’явитися на багажній стрічці після прибуття у місце призначення одним з перших.

Багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації.

Валіза, зареєстрована заздалегідь, може опинитися в кінці багажного відсіку. Найімовірніше її завантажать в літак останньою, а вивантажать — першою.

Проте багаж завантажують не лише відповідно до часу реєстрації. В деяких випадках важливу роль відіграє також вага валізи. Зокрема, американський авіагігант Delta сортує багаж на великі та малі партії для збалансування розподілу ваги.

Іншими словами, те, як далеко в салоні опиниться ваш багаж, залежить від ваги багажного відсіку та характеристик літака, а не від того, коли саме ви його здасте.

У літаках з вузьким фюзеляжем багаж зазвичай розміщують окремо, а не групують у відсіки, як у літаках з ширшим фюзеляжем.

