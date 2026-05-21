Компенсация за поврежденный багаж: что нужно сделать в аэропорту

Пассажиры в аэропорту сдают свои вещи. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Туристы могут получить компенсацию, если чемодан был поврежден во время авиарейса, но действовать нужно почти сразу после прилета. Авиакомпании отвечают за багаж с момента сдачи до выдачи пассажиру, хотя мелкие потертости обычно не компенсируют. Больше шансов на выплату есть у тех, кто оформил заявление еще в аэропорту и собрал фото повреждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Повреждение чемодана после рейса

Монреальская конвенция позволяет требовать компенсацию не только за утраченный багаж, но и за повреждение или задержку. Но если человек уехал домой и только там заметил проблему, доказать вину перевозчика становится гораздо сложнее.

Эксперты советуют не выходить из зоны выдачи багажа, пока не будет оформлено заявление. Для этого нужно:

обратиться к стойке выдачи багажа или наземному обслуживанию;

оформить акт Property Irregularity Report (PIR);

сфотографировать повреждения еще в аэропорту;

желательно иметь фото чемодана до перелета.

На фото советуют показать табло аэропорта, номер ленты выдачи или другие заметные детали. Это поможет подтвердить, где именно был поврежден багаж.

Сроки возмещения очень короткие

Заявление в авиакомпанию следует подать максимум в течение семи дней после рейса. Обычно это делается через сайт перевозчика.

Если срок упустить, шансов получить компенсацию почти не останется.

На какие выплаты можно рассчитывать

Однако автоматически деньги никто не возвращает. Чаще всего авиакомпании предлагают ремонт чемодана или замену на новую модель. То есть старый чемодан за полную цену никто не компенсирует. Если чемодану несколько лет, выплата будет значительно меньше его первоначальной стоимости.

Отдельно можно потребовать компенсацию и за вещи внутри багажа. Но и здесь придется доказывать, что они были упакованы должным образом.

