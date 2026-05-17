Правила Ryanair та Wizz Air: актуальні правила щодо квитків у травні 2026 року

Літак Ryanair очікує пасажирів.

Авіакомпанії продовжують вносити істотні зміни у роботу своїх систем в аеропорту. Зокрема, авіаперевізники модернізують свої робочі процеси, які також поширюються на посадкові талони. Перед польотом варто ознайомитися з актуальними правила компаній.

Про правила популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чи треба друкувати квитки в літак Ryanair

З листопада 2025 року авіакомпанія Ryanair повністю перейшла на цифрові посадкові талони і повністю відмовилась від квитків у паперовому вигляді.

Пасажири можуть завантажити свій посадковий талон у додатку авіакомпанії. Відмовившись від друкування посадкових талонів, компанія економить 300 тонн паперу щорічно.

Крім того, така політика лоукостера "сприяє зниженню витрат аеропортів та вартості квитків для всіх пасажирів Ryanair".

Чи треба друкувати квитки в літак Wizz Air

Авіакомпанія Wizz Air не повністю підтримує використання електронних посадкових талонів. Тому краще перед польотом мати при собі роздрукований квиток.

У п'яти аеропортах пасажирам обов'язково необхідно мати при собі паперові копії квитків через технічні нюанси.

Зокрема, в аеропортах Агадір у Марокко та Сарагоса в Іспанії, пасажирам безплатно роздруковують квитки на стійці реєстрації. Це пов'язано з тим, що там недоступна онлайн-реєстрація на рейс.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.