Авіакомпанія загубила валізу: алгоритм дій для пасажирів

Пасажири поспішають на свій літак в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Це справжній кошмар для мандрівників. Уявіть, ви прибули до міста своєї мрії, сповнені ентузіазму, щоб вийти і оглянути околиці, аж раптом виявляєте, що вашої валізи немає на стрічці багажу в аеропорту. Досвідчена стюардеса розповіла, як отримати компенсацію у випадку, якщо авіакомпанія затримає чи загубить ваші речі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok.

Як діяти, якщо авіакомпанія загубила багаж

За словами бортпровідниці, що авіапольоти регулюються не внутрішніми правилами авіакомпаній, а міжнародними, які є однаковими для усі пасажирів. Перше що треба зробити при втраті багажу — це скласти акт в аеропорту.

Без цього акта буде неможливо довести той факт, що ви загубили багаж.

"Багаж вважається офіційно втраченим після 21 дня з моменту польоту. З цього часу ви можете звертатися до авіакомпанії для отримання компенсації", — розповіла стюардеса.

Вона підкреслила, що навіть якщо ваш багаж затримали — зберігайте чеки зі своїми витратами. Пасажири мають право отримати відшкодування грошей, які було витрачено на одяг, засоби гігієни та інше.

Що робити, якщо авіакомпанія відмовляється компенсувати втрату багажу

Пасажиру необхідно подати офіційно подати претензію через сайт авіакомпанії та зачекати 30 днів на відповідь. Якщо звернення залишилось проігнорованим — треба звернутись до авіаційного регулятора у країні прильоту чи реєстрації авіакомпанії.

Також можна подати скаргу через. Європейські органи захисту прав споживачів або через сервіси Air help та інші. Вони беруть комісію, проте можуть навіть судитися за вас із авіакомпанією.

Бортпровідниця підкреслила, що важливо не пропустити терміни звернення. Зокрема, на отримання компенсації за затримання багажу в пасажира є для подачі заяви 21 день, а на компенсацію на страчений багаж — 2-3 роки.

