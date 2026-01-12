Метро в Харкові – яку станцію має побачити кожен та в чому унікальність

Вхід у харківське метро. Фото: facebook.com/metro.kh

Однією з головних транспортних артерій Харкова є метрополітен. Він нараховує 30 станцій, проте одна із них вражає своїм унікальним дизайном не лише харків'ян, а й гостей першої столиці України. Її стіни ніби вкриті цеглинками льоду.

Де знаходиться станція "Академка Барабашово"

Станція розташована на синій, Салтівській лінії метрополітену, між станціями "Київська" та "Академіка Павлова". Вихід станції "Академка Барабашово" веде до найбільшого однойменного ринку в місті.

Коли було відкрито станцію

Станцію, названу на честь українського астронома Миколи Барабашова, було відкрито 11 серпня 1984 року.

Чим унікальна станція "Академка Барабашово"

Стеля залу була оснащена овальними нішами і ребристими плитами, а стіни — металевими об'ємними елементами блакитного кольору. Створюється ефект, ніби станція вкрита льодом.

Окрім того, V-подібні колони станції були створені із білого мармуру, а підлога платформи — зі світло-сірого граніту та чорного лабрадориту. Люстра також дивує своїм незвичним та футуристичним дизайном.

Стіни вестибюлю були зведені із Уфалєйського мармуру. Тематика вітражів станції була присвячена будові всесвіту і його пізнанні.

