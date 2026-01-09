Метро в Харкові — де знаходиться найглибша станція та чим вона унікальна

Метро Харкова — чим унікальна найглибша станція
Метрополітен в Харкові є головною транспортною артерією міста. Щодня його потягами добираються до роботи та інших локацій жителі та гості першої столиці України. Окрім того, в стінах метро можна заховатися від російських бомб, ракет та безпілотників, якими ворог регулярно атакує місто.
Станція метро "Ярослава Мудрого"
Найглибшою станцією харківського метрополітену є "Ярослава Мудрого". Вона розташована між станціями "Київська" та "Університет". Раніше вона була названа на честь російського класика Олександра Пушкіна — Пушкінська. Вона розташована на глибині 35 метрів.
Протяжність ескалатора станції складає 365 сходів, а висота підйому по вертикалі — близько 30 метрів.
Станцію "Пушкінська" на Салтівській лінії було відкрито 11 серпня 1984 року. Її дизайн відображає архітектуру палаців та театрів пушкінських часів.
На тлі постійних атак ворога, 26 квітня 2024 року станцію було перейменовано "Ярослава Мудрого". Пам'ятник цьому князю Київської Русі розташований біля виходу зі станції.
Проїзд у метро — безплатний, до початку війни квитки коштували так само як і в київському метрополітені — 8 гривень.
