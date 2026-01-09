Відео
Головна Транспорт Метро Харкова — чим унікальна найглибша станція

Метро Харкова — чим унікальна найглибша станція

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 07:32
Метро в Харкові — де знаходиться найглибша станція та чим вона унікальна
Харківський метрополітен. Фото: @kh_metro

Метрополітен в Харкові є головною транспортною артерією міста. Щодня його потягами добираються до роботи та інших локацій жителі та гості першої столиці України. Окрім того, в стінах метро можна заховатися від російських бомб, ракет та безпілотників, якими ворог регулярно атакує місто.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про найглибшу станцію Харківського метрополітену.

Читайте також:

Станція метро "Ярослава Мудрого"

Найглибшою станцією харківського метрополітену є "Ярослава Мудрого". Вона розташована між станціями "Київська" та "Університет". Раніше вона була названа на честь російського класика Олександра Пушкіна — Пушкінська. Вона розташована на глибині 35 метрів.

Протяжність ескалатора станції складає 365 сходів, а висота підйому по вертикалі — близько 30 метрів.

Станцію "Пушкінська" на Салтівській лінії було відкрито 11 серпня 1984 року. Її дизайн відображає архітектуру палаців та театрів пушкінських часів.

None - фото 1
Станція "Ярослава Мудрого". Фото: infocity.kharkiv.ua

На тлі постійних атак ворога, 26 квітня 2024 року станцію було перейменовано "Ярослава Мудрого". Пам'ятник цьому князю Київської Русі розташований біля виходу зі станції.

Проїзд у метро — безплатний, до початку війни квитки коштували так само як і в київському метрополітені — 8 гривень.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Харків метро подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
