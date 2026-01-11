Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Де в Україні розташовані найгарніші станції метро — фото

Де в Україні розташовані найгарніші станції метро — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 07:32
Найгарніші станції метро в Україні — підбірка
Пасажири в потягу метро. Фото: AP

Метро є найдоступнішим та найшвидшим видом транспорту. За його допомогою можна дістатися майже до будь-якої точки міста. Втім, деякі станції метро є не просто платформами та стінами, а справжнім архітектурним витвором.

Новини.LIVE розкажуть про найгарніші станції метро в Україні.

Реклама
Читайте також:

"Золоті ворота", Київ

Станція знаходиться на  Сирецько-Печерській лінії (зеленій) лінії метро. Вона неодноразово входила до рейтингу найгарніших станцій світу видань як The Daily Telegraph і The Guardian."Золоті ворота" прикрашені неймовірними  мозаїками на яких зображені правителі Києва, церковні діячі та величні церкви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція "Осокорки", Київ

Станцію прикрашають 8 сучасних муралів, які присвячені українській єдності. Головними візитівками є картина з українським актором Богданом Ступкою, а також із Володимиром Доносом — вчителем з Полтавщини, який вижив у нелюдських умовах після важкого обстрілу під Іловайськом на Донеччині та потрапив у полон. Нині захисник повернувся додому і продовжує навчати дітей.

Станції метро Києв - фото 1
Мурал із Богданом Ступкою. Фото: Гео Лерос via Facebook

Станція "Київська", Харків

Красою вражають не лише столичні станції метро, а харківські. На станції "Київська" встановлені незвичні світильники, барельєфи та мозаїки з квітами на підлозі. Стіни станції прикрашені  оригінальною композицією з арок різного прольоту, що нагадує старовинні міські стіни. Її архітектура є справжнім витвором мистецтва.

Найкрасивіші станції метро в Україні - фото 2
Станція "Київська". Фото: Харківський метрополітен

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ Харків метро історія поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації