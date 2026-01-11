Найгарніші станції метро в Україні — підбірка

Де в Україні розташовані найгарніші станції метро — фото
Метро є найдоступнішим та найшвидшим видом транспорту. За його допомогою можна дістатися майже до будь-якої точки міста. Втім, деякі станції метро є не просто платформами та стінами, а справжнім архітектурним витвором.
"Золоті ворота", Київ
Станція знаходиться на Сирецько-Печерській лінії (зеленій) лінії метро. Вона неодноразово входила до рейтингу найгарніших станцій світу видань як The Daily Telegraph і The Guardian."Золоті ворота" прикрашені неймовірними мозаїками на яких зображені правителі Києва, церковні діячі та величні церкви.
Станція "Осокорки", Київ
Станцію прикрашають 8 сучасних муралів, які присвячені українській єдності. Головними візитівками є картина з українським актором Богданом Ступкою, а також із Володимиром Доносом — вчителем з Полтавщини, який вижив у нелюдських умовах після важкого обстрілу під Іловайськом на Донеччині та потрапив у полон. Нині захисник повернувся додому і продовжує навчати дітей.
Станція "Київська", Харків
Красою вражають не лише столичні станції метро, а харківські. На станції "Київська" встановлені незвичні світильники, барельєфи та мозаїки з квітами на підлозі. Стіни станції прикрашені оригінальною композицією з арок різного прольоту, що нагадує старовинні міські стіни. Її архітектура є справжнім витвором мистецтва.
