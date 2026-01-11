Найгарніші станції метро в Україні — підбірка

Пасажири в потягу метро. Фото: AP

Метро є найдоступнішим та найшвидшим видом транспорту. За його допомогою можна дістатися майже до будь-якої точки міста. Втім, деякі станції метро є не просто платформами та стінами, а справжнім архітектурним витвором.

Новини.LIVE розкажуть про найгарніші станції метро в Україні.

Реклама

Читайте також:

"Золоті ворота", Київ

Станція знаходиться на Сирецько-Печерській лінії (зеленій) лінії метро. Вона неодноразово входила до рейтингу найгарніших станцій світу видань як The Daily Telegraph і The Guardian."Золоті ворота" прикрашені неймовірними мозаїками на яких зображені правителі Києва, церковні діячі та величні церкви.

Станція "Осокорки", Київ

Станцію прикрашають 8 сучасних муралів, які присвячені українській єдності. Головними візитівками є картина з українським актором Богданом Ступкою, а також із Володимиром Доносом — вчителем з Полтавщини, який вижив у нелюдських умовах після важкого обстрілу під Іловайськом на Донеччині та потрапив у полон. Нині захисник повернувся додому і продовжує навчати дітей.

Мурал із Богданом Ступкою. Фото: Гео Лерос via Facebook

Станція "Київська", Харків

Красою вражають не лише столичні станції метро, а харківські. На станції "Київська" встановлені незвичні світильники, барельєфи та мозаїки з квітами на підлозі. Стіни станції прикрашені оригінальною композицією з арок різного прольоту, що нагадує старовинні міські стіни. Її архітектура є справжнім витвором мистецтва.

Станція "Київська". Фото: Харківський метрополітен

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.