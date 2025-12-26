Відео
Україна
Єдиний у світі — потяги в Харкові курсують по унікальному мосту

Єдиний у світі — потяги в Харкові курсують по унікальному мосту

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 07:32
Чим унікальне метро Харкова — факти, які здивують кожного
Харківський метрополітен. Фото: https://t.me/kh_metro

Потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Про це йдеться на офіційному сайті метрополітену.

Читайте також:

Чим унікальний метрополітен Харкова

Зазначається, що унікальний міст перетинає річку Харків та розташований на Салтівській лінії — між станціями "Київська" і "Академіка Барабашова". 

Щоб не порушувати вентиляцію тунелів метро, міст побудований у формі дуги. Він також повністю закритий — в ньому немає вікон. Міст був побудований у 1980-х та введений в експлуатацію 10 серпня 1984 року. Його протяжність складає 980 погонних метрів.

None - фото 1
Критий міст харківського метрополітену. Фото: metro.kharkiv.ua

Разом із будівництвом метромосту планувалося зведення  автомагістралі — продовження проспекту Ювілейного. Вона мала б виходити на вулицю Шевченка біля станції метро "Київська", проте проєкт так і не реалізували.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. 

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

міст Харків метро подорож транспорт
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
