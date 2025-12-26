Чим унікальне метро Харкова — факти, які здивують кожного

Харківський метрополітен. Фото: https://t.me/kh_metro

Потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Про це йдеться на офіційному сайті метрополітену.

Чим унікальний метрополітен Харкова

Зазначається, що унікальний міст перетинає річку Харків та розташований на Салтівській лінії — між станціями "Київська" і "Академіка Барабашова".

Щоб не порушувати вентиляцію тунелів метро, міст побудований у формі дуги. Він також повністю закритий — в ньому немає вікон. Міст був побудований у 1980-х та введений в експлуатацію 10 серпня 1984 року. Його протяжність складає 980 погонних метрів.

Критий міст харківського метрополітену. Фото: metro.kharkiv.ua

Разом із будівництвом метромосту планувалося зведення автомагістралі — продовження проспекту Ювілейного. Вона мала б виходити на вулицю Шевченка біля станції метро "Київська", проте проєкт так і не реалізували.

