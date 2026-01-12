Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какую станцию метро в Харькове должен увидеть каждый

Какую станцию метро в Харькове должен увидеть каждый

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 17:34
Метро в Харькове — какую станцию должен увидеть каждый и в чем уникальность
Вход в харьковское метро. Фото: facebook.com/metro.kh

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Он насчитывает 30 станций, однако одна из них поражает своим уникальным дизайном не только харьковчан, но и гостей первой столицы Украины. Ее стены будто покрыты кирпичиками льда.

Новини.LIVE расскажут об этой станции метро подробнее.

Реклама
Читайте также:

Где находится станция "Академка Барабашово"

Станция расположена на синей, Салтовской линии метрополитена, между станциями "Киевская" и "Академика Павлова". Выход станции "Академка Барабашово" ведет к крупнейшему одноименному рынку в городе.

Когда была открыта станция

Станция, названная в честь украинского астронома Николая Барабашова, была открыта 11 августа 1984 года.

Чем уникальна станция "Академка Барабашово"

Потолок зала был оснащен овальными нишами и ребристыми плитами, а стены — металлическими объемными элементами голубого цвета. Создается эффект, будто станция покрыта льдом.

Кроме того, V-образные колонны станции были созданы из белого мрамора, а пол платформы — из светло-серого гранита и черного лабрадорита. Люстра также удивляет своим необычным и футуристическим дизайном.

Стены вестибюля были возведены из Уфалейского мрамора. Тематика витражей станции была посвящена строению вселенной и ее познании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы писали о самой глубокой станции харьковского метро "Ярослава Мудрого " — она расположена на глубине 35 метров.

метро история туризм поезд архитектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации