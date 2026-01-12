Метро в Харькове — какую станцию должен увидеть каждый и в чем уникальность

Какую станцию метро в Харькове должен увидеть каждый
Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Он насчитывает 30 станций, однако одна из них поражает своим уникальным дизайном не только харьковчан, но и гостей первой столицы Украины. Ее стены будто покрыты кирпичиками льда.
Где находится станция "Академка Барабашово"
Станция расположена на синей, Салтовской линии метрополитена, между станциями "Киевская" и "Академика Павлова". Выход станции "Академка Барабашово" ведет к крупнейшему одноименному рынку в городе.
Когда была открыта станция
Станция, названная в честь украинского астронома Николая Барабашова, была открыта 11 августа 1984 года.
Чем уникальна станция "Академка Барабашово"
Потолок зала был оснащен овальными нишами и ребристыми плитами, а стены — металлическими объемными элементами голубого цвета. Создается эффект, будто станция покрыта льдом.
Кроме того, V-образные колонны станции были созданы из белого мрамора, а пол платформы — из светло-серого гранита и черного лабрадорита. Люстра также удивляет своим необычным и футуристическим дизайном.
Стены вестибюля были возведены из Уфалейского мрамора. Тематика витражей станции была посвящена строению вселенной и ее познании.
