Метро в Харькове — какую станцию должен увидеть каждый и в чем уникальность

Вход в харьковское метро. Фото: facebook.com/metro.kh

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Он насчитывает 30 станций, однако одна из них поражает своим уникальным дизайном не только харьковчан, но и гостей первой столицы Украины. Ее стены будто покрыты кирпичиками льда.

Новини.LIVE расскажут об этой станции метро подробнее.

Реклама

Читайте также:

Где находится станция "Академка Барабашово"

Станция расположена на синей, Салтовской линии метрополитена, между станциями "Киевская" и "Академика Павлова". Выход станции "Академка Барабашово" ведет к крупнейшему одноименному рынку в городе.

Когда была открыта станция

Станция, названная в честь украинского астронома Николая Барабашова, была открыта 11 августа 1984 года.

Чем уникальна станция "Академка Барабашово"

Потолок зала был оснащен овальными нишами и ребристыми плитами, а стены — металлическими объемными элементами голубого цвета. Создается эффект, будто станция покрыта льдом.

Кроме того, V-образные колонны станции были созданы из белого мрамора, а пол платформы — из светло-серого гранита и черного лабрадорита. Люстра также удивляет своим необычным и футуристическим дизайном.

Стены вестибюля были возведены из Уфалейского мрамора. Тематика витражей станции была посвящена строению вселенной и ее познании.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы писали о самой глубокой станции харьковского метро "Ярослава Мудрого " — она расположена на глубине 35 метров.