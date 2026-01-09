Відео
Жодних скасованих планів — які авіакомпанії не затримують рейси

Жодних скасованих планів — які авіакомпанії не затримують рейси


Дата публікації: 9 січня 2026 20:25
Найпунктуальніші авіакомпанії світу — рейтинг
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Немає нічого гіршого, ніж скасовувати свої плани у відпустці через суттєве затримання літака. Були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких три європейські перевізники. 

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як авіакомпанії рідко затримують рейси

У топ-10 світових авіакомпаній також увійшла велика кількість перевізників з Північної та Латинської Америки. Перше місце в рейтингу посіла Aeromexico з показником пунктуальності 90,02%.

Згідно з оглядом пунктуальності Cirium за 2025 рік, компанія вдруге поспіль отримала нагороду як найпунктуальніша авіакомпанія світу. Її літаки без жодних запізнень виконали 188 859 рейсів у 23 країнах світу. 

На другому місці опинилась компанія Saudia із показником пунктуальності 86,53%. Трійку лідерів закрила скандинавська авіакомпанія SAS з результатом 86,09%. 

10 найпунктуальніших авіакомпаній світу:

  • (AM) Aeromexico; 
  •  (SV) Saudia;
  •  (SK) SAS;
  • (AD) Azul;
  • (QR) Qatar Airways; 
  • (IB) Iberia;
  • (LA) LATAM Airlines; 
  • (AV) Avianca; 
  • (TK) Turkish Airlines; 
  • (DL) Delta Air Lines. 

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

