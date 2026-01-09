Найпунктуальніші авіакомпанії світу — рейтинг

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Немає нічого гіршого, ніж скасовувати свої плани у відпустці через суттєве затримання літака. Були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких три європейські перевізники.

Про це пише Daily Mail.

Як авіакомпанії рідко затримують рейси

У топ-10 світових авіакомпаній також увійшла велика кількість перевізників з Північної та Латинської Америки. Перше місце в рейтингу посіла Aeromexico з показником пунктуальності 90,02%.

Згідно з оглядом пунктуальності Cirium за 2025 рік, компанія вдруге поспіль отримала нагороду як найпунктуальніша авіакомпанія світу. Її літаки без жодних запізнень виконали 188 859 рейсів у 23 країнах світу.

На другому місці опинилась компанія Saudia із показником пунктуальності 86,53%. Трійку лідерів закрила скандинавська авіакомпанія SAS з результатом 86,09%.

10 найпунктуальніших авіакомпаній світу:

(AM) Aeromexico;

(SV) Saudia;

(SK) SAS;

(AD) Azul;

(QR) Qatar Airways;

(IB) Iberia;

(LA) LATAM Airlines;

(AV) Avianca;

(TK) Turkish Airlines;

(DL) Delta Air Lines.

