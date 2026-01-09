Найпунктуальніші авіакомпанії світу — рейтинг

Жодних скасованих планів — які авіакомпанії не затримують рейси
Немає нічого гіршого, ніж скасовувати свої плани у відпустці через суттєве затримання літака. Були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких три європейські перевізники.
Про це пише Daily Mail.
Як авіакомпанії рідко затримують рейси
У топ-10 світових авіакомпаній також увійшла велика кількість перевізників з Північної та Латинської Америки. Перше місце в рейтингу посіла Aeromexico з показником пунктуальності 90,02%.
Згідно з оглядом пунктуальності Cirium за 2025 рік, компанія вдруге поспіль отримала нагороду як найпунктуальніша авіакомпанія світу. Її літаки без жодних запізнень виконали 188 859 рейсів у 23 країнах світу.
На другому місці опинилась компанія Saudia із показником пунктуальності 86,53%. Трійку лідерів закрила скандинавська авіакомпанія SAS з результатом 86,09%.
10 найпунктуальніших авіакомпаній світу:
- (AM) Aeromexico;
- (SV) Saudia;
- (SK) SAS;
- (AD) Azul;
- (QR) Qatar Airways;
- (IB) Iberia;
- (LA) LATAM Airlines;
- (AV) Avianca;
- (TK) Turkish Airlines;
- (DL) Delta Air Lines.
