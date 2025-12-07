Які авіакомпанії мають найкращий бізнес-клас (фото)

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Нині багато авіакомпаній пропонують просторі місця в бізнес-класі, однак лише деякі з них дійсно виділяються серед конкурентів. Деякі компанії можуть похвалитися найкращим обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні або унікальними зручностями під час польоту.

Emirates

Emirates є синонімом розкішних авіаперельотів. Вартість квитка бізнес-класу включає міні-бар, розкладне спальне місце, велику приватну кабіну та запрошення до бортового лаунжу для відпочинку в компанії інших пасажирів. Ви навіть можете переглянути меню та заздалегідь замовити харчування на борту за два тижні до вильоту. Після того, як пасажири бізнес-класу зайняли свої місця, їм безкоштовно пропонуються вітальні напої та гарячі рушники.

Qatar Airways

Qatar Airways має унікальні бізнес-крісла, розташовані під кутом до ілюмінаторів, а крісла в центральній частині салону оснащені знімними перегородками для пар. Завдяки унікальному розташуванню, крісла біля ілюмінаторів технічно мають два вікна на кожне крісло, що забезпечує рясне природне освітлення і необмежений вид з ілюмінатора.

British Airways

Лаунжі British Airways пропонують шведський стіл, щоб насититися перед польотом. Після того, як пасажири зайняли свої місця, стюардеси вітають пасажирів теплими рушниками та смачними напоями. Компанія надає якісну постільну білизну з ковдрою, яка забезпечує комфорт під час тривалих подорожей. Пасажири також можуть розкласти сидіння в горизонтальне положення для сну. Завдяки уважному обслуговуванню, вишуканим стравам, напоям та якісним зручностям бізнес-клас на літаках BA є одним з найкращих.

