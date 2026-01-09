Видео
Главная Транспорт Нет отмененным планам — какие авиакомпании не задерживают рейсы

Нет отмененным планам — какие авиакомпании не задерживают рейсы

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 20:25
Самые пунктуальные авиакомпании мира — рейтинг
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Нет ничего хуже, чем отменять свои планы в отпуске из-за существенной задержки самолета. Были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых три европейских перевозчика.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Как авиакомпании редко задерживают рейсы

В топ-10 мировых авиакомпаний также вошло большое количество перевозчиков из Северной и Латинской Америки. Первое место в рейтинге заняла Aeromexico с показателем пунктуальности 90,02%.

Согласно обзору пунктуальности Cirium за 2025 год, компания второй раз подряд получила награду как самая пунктуальная авиакомпания мира. Ее самолеты без опозданий выполнили 188 859 рейсов в 23 странах мира.

На втором месте оказалась компания Saudia с показателем пунктуальности 86,53%. Тройку лидеров закрыла скандинавская авиакомпания SAS с результатом 86,09%.

10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:

  • (AM) Aeromexico;
  • (SV) Saudia;
  • (SK) SAS;
  • (AD) Azul;
  • (QR) Qatar Airways;
  • (IB) Iberia;
  • (LA) LATAM Airlines;
  • (AV) Avianca;
  • (TK) Turkish Airlines; (TK) Turkish Airlines;
  • (DL) Delta Air Lines.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы авиабилеты путешествие рейтинг туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
