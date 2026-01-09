Самые пунктуальные авиакомпании мира — рейтинг

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Нет ничего хуже, чем отменять свои планы в отпуске из-за существенной задержки самолета. Были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых три европейских перевозчика.

Об этом пишет Daily Mail.

Как авиакомпании редко задерживают рейсы

В топ-10 мировых авиакомпаний также вошло большое количество перевозчиков из Северной и Латинской Америки. Первое место в рейтинге заняла Aeromexico с показателем пунктуальности 90,02%.

Согласно обзору пунктуальности Cirium за 2025 год, компания второй раз подряд получила награду как самая пунктуальная авиакомпания мира. Ее самолеты без опозданий выполнили 188 859 рейсов в 23 странах мира.

На втором месте оказалась компания Saudia с показателем пунктуальности 86,53%. Тройку лидеров закрыла скандинавская авиакомпания SAS с результатом 86,09%.

10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:

(AM) Aeromexico;

(SV) Saudia;

(SK) SAS;

(AD) Azul;

(QR) Qatar Airways;

(IB) Iberia;

(LA) LATAM Airlines;

(AV) Avianca;

(TK) Turkish Airlines; (TK) Turkish Airlines;

(DL) Delta Air Lines.

