Самые пунктуальные авиакомпании мира — рейтинг

Нет отмененным планам — какие авиакомпании не задерживают рейсы
Нет ничего хуже, чем отменять свои планы в отпуске из-за существенной задержки самолета. Были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых три европейских перевозчика.
Как авиакомпании редко задерживают рейсы
В топ-10 мировых авиакомпаний также вошло большое количество перевозчиков из Северной и Латинской Америки. Первое место в рейтинге заняла Aeromexico с показателем пунктуальности 90,02%.
Согласно обзору пунктуальности Cirium за 2025 год, компания второй раз подряд получила награду как самая пунктуальная авиакомпания мира. Ее самолеты без опозданий выполнили 188 859 рейсов в 23 странах мира.
На втором месте оказалась компания Saudia с показателем пунктуальности 86,53%. Тройку лидеров закрыла скандинавская авиакомпания SAS с результатом 86,09%.
10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:
- (AM) Aeromexico;
- (SV) Saudia;
- (SK) SAS;
- (AD) Azul;
- (QR) Qatar Airways;
- (IB) Iberia;
- (LA) LATAM Airlines;
- (AV) Avianca;
- (TK) Turkish Airlines;
- (DL) Delta Air Lines.
