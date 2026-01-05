В аеропорту Амстердам-Схіпхол у Нідерландах перенесено сотні рейсів — що відомо

Аеропорт. Ілюстративне фото: freepik.com

Сотні рейсів у великому європейському аеропорту були скасовані через сніг і мороз. Мова йде про аеропорт Амстердам-Схіпхол у Нідерландах. Він є головним транспортним вузлом для багатьох туристів, які подорожують до Європи та пересідають на далекомагістральні рейси.



Затримки в аеропорту Амстердама

Аеропорт Амстердам-Схіпхол у Нідерландах є головним транспортним вузлом для багатьох туристів, які подорожують до Європи та пересідають на далекомагістральні рейси. Через погодні умови тисячі мандрівників не змогли в ньому дочекатися свого літака — було затримано близько 450 рейсів.

Нідерландське інформаційне агентство ANP також попередило, що протягом дня ця кількість може зрости. Найбільших втрат через затримки зазнала голландська авіакомпанія KLM. З минулої п'ятниці KLM довелося скасувати сотні рейсів.

Очікується, що сильний снігопад та вітер також вплинуть на польоти найближчими днями.

Туристам варто перед поїздкою зв'язатися зі своєю авіакомпанією та уточнити, чи не переноситься рейс. У разі скасування рейсу авіакомпанії зобов'язані перебронювати квитки на найближчий доступний рейс, навіть якщо це рейс іншої авіакомпанії.

Якщо ви погодитеся на відшкодування від авіакомпанії, вона більше не буде нести відповідальність за пошук альтернативних рейсів чи готелів. Через те, що погодні умови "не залежать від авіакомпанії", ви також не зможете вимагати компенсації за затримки.

