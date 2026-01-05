Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У одному з найбільших аеропортів ЄС стався колапс — що відомо

У одному з найбільших аеропортів ЄС стався колапс — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 18:03
В аеропорту Амстердам-Схіпхол у Нідерландах перенесено сотні рейсів — що відомо
Аеропорт. Ілюстративне фото: freepik.com

Сотні рейсів у великому європейському аеропорту були скасовані через сніг і мороз. Мова йде про аеропорт Амстердам-Схіпхол у Нідерландах. Він є головним транспортним вузлом для багатьох туристів, які подорожують до Європи та пересідають на далекомагістральні рейси.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Затримки в аеропорту Амстердама

Аеропорт Амстердам-Схіпхол у Нідерландах є головним транспортним вузлом для багатьох туристів, які подорожують до Європи та пересідають на далекомагістральні рейси. Через погодні умови тисячі мандрівників не змогли в ньому дочекатися свого літака — було затримано близько 450 рейсів.

Нідерландське інформаційне агентство ANP також попередило, що протягом дня ця кількість може зрости. Найбільших втрат через затримки зазнала голландська авіакомпанія KLM. З минулої п'ятниці KLM довелося скасувати сотні рейсів.

Очікується, що сильний снігопад та вітер також вплинуть на польоти найближчими днями.

Туристам варто перед поїздкою зв'язатися зі своєю авіакомпанією та уточнити, чи не переноситься рейс. У разі скасування рейсу авіакомпанії зобов'язані перебронювати квитки на найближчий доступний рейс, навіть якщо це рейс іншої авіакомпанії.

Якщо ви погодитеся на відшкодування від авіакомпанії, вона більше не буде нести відповідальність за пошук альтернативних рейсів чи готелів. Через те, що погодні умови "не залежать від авіакомпанії", ви також не зможете вимагати компенсації за затримки.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

аеропорти подорож Нідерланди літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації