Україна
Пасажирам відомої авіакомпанії доведеться платити вдвічі більше

Пасажирам відомої авіакомпанії доведеться платити вдвічі більше

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 21:55
Southwest Airlines буде стягувати подвійну оплату з деяких пасажирів- деталі — деталі
Літак Southwest Airlines. Фото: simpleflying.com

З січня 2026 року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. Мова йде про мандрівників із надлишковою вагою, які зазвичай під час польоту піднімають підлокітники.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Нові обмеження Southwest Airlines

Американська авіакомпанія Southwest Airlines із 27 січня 2026 року змінює правила для пасажирів. Так, мандрівники із зайвою вагою, які "займають сусіднє місце", будуть вимушені придбати додатковий квиток для себе. Нині компанія повертає гроші, якщо пасажирське крісло виявиться для людини замале, проте різко політика зміниться.

Якщо пасажир, якому потрібне додаткове місце, не придбає його до вильоту, він буде зобов'язаний зробити це в аеропорту, де посадковий талон обійдеться в рази дорожче. Окрім того, пасажиру може не вистачити місць і його можуть пересадити на інший рейс.

Клієнти, які займають сусідні місця, повинні заздалегідь придбати необхідну кількість місць перед поїздкою, щоб забезпечити наявність додаткового сусіднього місця. Підлокітник вважається остаточною межею між сидіннями; ви можете переглянути інформацію про ширину пасажирських сидінь.

Раніше ми розповідали, що у аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси авіаквитки подорож літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
