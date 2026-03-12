Відео
Головна Транспорт Жіночі купе вартують дорожче — в УЗ пояснили, як рахують вартість квитків

Жіночі купе вартують дорожче — в УЗ пояснили, як рахують вартість квитків

Дата публікації: 12 березня 2026 10:29
Подорож з УЗ — чому жіночі купе вдвічі дорожчі за звичайні
Пасажирка мандрує у жіночому купе УЗ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Щоб зробити поїздки українок більш безпечними та комфортними, Укрзалізниця на частині маршрутів запровадила жіночі купе. Проте доволі часто, квитки на такі місця коштують трохи дорожче за інші. Деякі пасажири через цю ситуацію звинувачують перевізника у сексизмі.

Про те, чому ціни на пасажирські талони в звичайні та жіночі купе відрізняються повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Чому квитки у жіноче купе дорожче

Одна з пасажирок порівняла вартість квитків звичайного та жіночого купе в потязі Запоріжжя — Ясіня. Ціна відрізнялась майже вдвічі — замість 299 гривень, за місце в жіноче купе треба було віддати 582 гривні.

В Укрзалізниці пояснили, що вартість квитків залежить від типу вагону, а не від того, пасажир якої стати має в ньому їхати. Зокрема, звичайне купе тут коштує від 299 гривень, тобто серед звичайних купе теж є місця з вартістю 582 гривні.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також писали, чому пасажирам інколи не вдається придбати квитки до Карпат. В компанії пояснили, напрямок до Закарпаття, зокрема до Берегового та інших курортних міст Карпатського регіону, зараз є одним із найбільш завантажених у системі продажу.

Окрім того, частина місць у поїздах на цьому напрямку бронюється під державні потреби, зокрема за клопотаннями обласних військових адміністрацій для організованих поїздок на оздоровлення дітей, родин військовослужбовців та самих військових.

подорож соцмережі поїзди туризм ціна
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
