Почему женские купе дороже обычных — ответ УЗ

Пассажирка путешествует в женском купе УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы сделать поездки украинок более безопасными и комфортными, Укрзализныця на части маршрутов ввела женские купе. Однако довольно часто, билеты на такие места стоят немного дороже других. Некоторые пассажиры из-за этой ситуации обвиняют перевозчика в сексизме.

О том, почему цены на пассажирские талоны в обычные и женские купе отличаются сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Почему билеты в женское купе дороже

Одна из пассажирок сравнила стоимость билетов обычного и женского купе в поезде Запорожье — Ясиня. Цена отличалась почти вдвое — вместо 299 гривен, за место в женское купе надо было отдать 582 гривны.

В Укрзализныце объяснили, что стоимость билетов зависит от типа вагона, а не от того, пассажир какой стати должен в нем ехать. В частности, обычное купе здесь стоит от 299 гривен, то есть среди обычных купе тоже есть места со стоимостью 582 гривны.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также писали, почему пассажирам иногда не удается приобрести билеты в Карпаты. В компании объяснили, направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж.

Кроме того, часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды, в частности по ходатайствам областных военных администраций для организованных поездок на оздоровление детей, семей военнослужащих и самих военных.