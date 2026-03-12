Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Женские купе в разы дороже обычных — в УЗ объяснили причину

Женские купе в разы дороже обычных — в УЗ объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 10:29
Почему женские купе дороже обычных — ответ УЗ
Пассажирка путешествует в женском купе УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы сделать поездки украинок более безопасными и комфортными, Укрзализныця на части маршрутов ввела женские купе. Однако довольно часто, билеты на такие места стоят немного дороже других. Некоторые пассажиры из-за этой ситуации обвиняют перевозчика в сексизме.

О том, почему цены на пассажирские талоны в обычные и женские купе отличаются сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Почему билеты в женское купе дороже

Одна из пассажирок сравнила стоимость билетов обычного и женского купе в поезде Запорожье — Ясиня. Цена отличалась почти вдвое — вместо 299 гривен, за место в женское купе надо было отдать 582 гривны.

В Укрзализныце объяснили, что стоимость билетов зависит от типа вагона, а не от того, пассажир какой стати должен в нем ехать. В частности, обычное купе здесь стоит от 299 гривен, то есть среди обычных купе тоже есть места со стоимостью 582 гривны.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также писали, почему пассажирам иногда не удается приобрести билеты в Карпаты. В компании объяснили, направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж.

Кроме того, часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды, в частности по ходатайствам областных военных администраций для организованных поездок на оздоровление детей, семей военнослужащих и самих военных.

путешествие соцсети поезда туризм цена
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации