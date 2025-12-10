Зелена гілка метро у Києві — як працює в грудні

Зелена гілка метро — станції та графік роботи в грудні
Метро є одним із найпопулярніших видів транспорту, яким користуються тисячі киян та гостей столиці. Завдяки швидкому руху потягів кожен має можливість дістатись до потрібної локації у місті без кілометрових заторів. Його підземелля також захищають українців разом із їх улюбленцями під час повітряних масованих ударів Росії.
Новини.LIVE розкажуть про роботу зеленої гілки метро в Києві.
Зелена гілка метро Києва
Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона має ділянку над Дніпром і проходить через історичний центр і нараховує 15 станцій:
- Сирець;
- Дорогожичі;
- Лук'янівська;
- Золоті Ворота;
- Палац спорту;
- Кловська;
- Звіринецька;
- Видубичі;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харківська;
- Вирлиця;
- Бориспільська;
- Червоний Хутір.
Зелена гілка метро з'єдную північні околиці правого берега (Сирець, Поділ) із центральною частиною і лівобережжям.
Під час війни київський метрополітен не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Воно відкриває свої двері для пасажирів о 5:30 ранку, останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній рух інтервалів потягів у годину-пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.
Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.
