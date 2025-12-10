Зелена гілка метро у Києві — як працює в грудні

Люди в метро. Фото: Reuters

Метро є одним із найпопулярніших видів транспорту, яким користуються тисячі киян та гостей столиці. Завдяки швидкому руху потягів кожен має можливість дістатись до потрібної локації у місті без кілометрових заторів. Його підземелля також захищають українців разом із їх улюбленцями під час повітряних масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу зеленої гілки метро в Києві.

Зелена гілка метро Києва

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона має ділянку над Дніпром і проходить через історичний центр і нараховує 15 станцій:

Сирець;

Дорогожичі;

Лук'янівська;

Золоті Ворота;

Палац спорту;

Кловська;

Звіринецька;

Видубичі;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харківська;

Вирлиця;

Бориспільська;

Червоний Хутір.

Зелена гілка метро з'єдную північні околиці правого берега (Сирець, Поділ) із центральною частиною і лівобережжям.

Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

Під час війни київський метрополітен не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Воно відкриває свої двері для пасажирів о 5:30 ранку, останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній рух інтервалів потягів у годину-пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

