Україна
Зелена гілка метро — станції та графік роботи в грудні

Зелена гілка метро — станції та графік роботи в грудні

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 05:12
Зелена гілка метро у Києві — як працює в грудні
Люди в метро. Фото: Reuters

Метро є одним із найпопулярніших видів транспорту, яким користуються тисячі киян та гостей столиці. Завдяки швидкому руху потягів кожен має можливість дістатись до потрібної локації у місті без кілометрових заторів. Його підземелля також захищають українців разом із їх улюбленцями під час повітряних масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу зеленої гілки метро в Києві.

Читайте також:

Зелена гілка метро Києва

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона має ділянку над Дніпром і проходить через історичний центр і нараховує 15 станцій:

  • Сирець;
  • Дорогожичі;
  • Лук'янівська;
  • Золоті Ворота;
  • Палац спорту;
  • Кловська;
  • Звіринецька;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська;
  • Вирлиця;
  • Бориспільська;
  • Червоний Хутір.

Зелена гілка метро з'єдную північні околиці правого берега (Сирець, Поділ) із центральною частиною і лівобережжям.

Найдовша лінія метро в Києві – гілка та перелік станцій - фото 1
Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

Під час війни київський метрополітен не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 00:00 до 05:00. Воно відкриває свої двері для пасажирів о 5:30 ранку, останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній рух інтервалів потягів у годину-пік —  2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 8 гривень. Цю суму можна сплатити через термінал банківською карткою, придбати електронний квиток через додаток "Київ Цифровий", чи отримати паперовий в автоматах, які є на кожній станції.

Раніше один з машиністів показав, де щоночі ночують та відпочивають працівники київського метрополітену.

Також ми писали, що в Києві запустили ще один абсолютно новий двоповерховий міський автобус моделі MAN A39 за маршрутом №59. Він курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та Авторинком "Чапаєвка".

Київ метро подорож транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
