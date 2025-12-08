Відео
В Києві запустили ще один двоповерховий автобус — маршрут

В Києві запустили ще один двоповерховий автобус — маршрут

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:37
В Києві запустили ще один двоповерховий автобус — куди прямуватиме
Двоповерховий міський автобус моделі MAN A39. Фото: Управа КПТ

В Києві запустили ще один абсолютно новий двоповерховий міський автобус моделі MAN A39 за маршрутом №59. Цей транспорт став четвертим та останнім за серією, подарованою столиці містом-побратимом Берліном. Всі автобуси запускали у столиці поетапно протягом осені.

Про це повідомили в "Управі КПТ".

Читайте також:

Двоповерховий автобус в Києві

Зазначається, що автобус курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та Авторинком "Чапаєвка". Він має 83 місця для сидіння: 28 — на першому поверсі та 55 — на другому. Окрім того, в MAN A39 передбачено 45 місць для стоячих пасажирів. 

Автобус обладнаний панорамними вікнами, кондиціонером, а також USB-портами для підзарядки гаджетів. Він також був створений із врахуванням принципів безбар'єрності — окрім низької підлоги та двох пандусів, в ньому передбачено два окремі місця для осіб на кріслах колісних.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні — куди курсують потяги та який інтервал їх руку.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Київ подорож транспорт Берлін автобуси
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
