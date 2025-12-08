В Києві запустили ще один двоповерховий автобус — куди прямуватиме

Двоповерховий міський автобус моделі MAN A39. Фото: Управа КПТ

В Києві запустили ще один абсолютно новий двоповерховий міський автобус моделі MAN A39 за маршрутом №59. Цей транспорт став четвертим та останнім за серією, подарованою столиці містом-побратимом Берліном. Всі автобуси запускали у столиці поетапно протягом осені.

Про це повідомили в "Управі КПТ".

Зазначається, що автобус курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та Авторинком "Чапаєвка". Він має 83 місця для сидіння: 28 — на першому поверсі та 55 — на другому. Окрім того, в MAN A39 передбачено 45 місць для стоячих пасажирів.

Автобус обладнаний панорамними вікнами, кондиціонером, а також USB-портами для підзарядки гаджетів. Він також був створений із врахуванням принципів безбар'єрності — окрім низької підлоги та двох пандусів, в ньому передбачено два окремі місця для осіб на кріслах колісних.

