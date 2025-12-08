Метро в Києві — машиніст показав кімнати відпочинку в електродепо (відео)

Потяг прибуває на станцію метро. Фото: УНІАН

Метрополітен — одна із найжвавіших транспортних артерій Києва, якою тисячі українців дістаються на роботу, у школу, до лікарні чи до місць відпочинку. Щодня його роботу забезпечують сотні працівників. Один з машиністів київського метро показав свою звичну нічну зміну.

Відповідним відео поділився dimitrij_driver в Instagram.

Як проходить нічна зміна машиніста

Один з підписників поцікавився у машиніста, де вночі відпочивають працівники метро. Працівник метрополітену показав, що після 11 години ночі — коли всі потяги вже стоять на рухомому складі, він може відпочити.

Кімнати відпочинку знаходяться в електродепо. Перед зміною кожному працівникові виділяють окрему кімнату, яка розрахована на дві людини. На початку кожної зміни працівник має розписатися про прибуття в депо в окремому журналі.

Машиніст розповів, що всього в електродепо 24 кімнати для відпочинку, є окрема їдальня з усім необхідним (кулер з водою, холодильник та мікрохвильовка), а також душова кімната з туалетом. Хоча ремонт застарілий, в приміщеннях все доволі чисто та охайно.

А кожній кімнаті для відпочинку стоїть два окремі ліжка, кожному працівникові видається окремий комплект постільної білизни.

