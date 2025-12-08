Відео
Окремі кімнати та їдальня — де ночують машиністи київського метро

Окремі кімнати та їдальня — де ночують машиністи київського метро

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:19
Метро в Києві — машиніст показав кімнати відпочинку в електродепо (відео)
Потяг прибуває на станцію метро. Фото: УНІАН

Метрополітен — одна із найжвавіших транспортних артерій Києва, якою тисячі українців дістаються на роботу, у школу, до лікарні чи до місць відпочинку. Щодня його роботу забезпечують сотні працівників. Один з машиністів київського метро показав свою звичну нічну зміну.

Відповідним відео поділився dimitrij_driver в Instagram.

Читайте також:

Як проходить нічна зміна машиніста

Один з підписників поцікавився у машиніста, де вночі відпочивають працівники метро. Працівник метрополітену показав, що після 11 години ночі — коли всі потяги вже стоять на рухомому складі, він може відпочити.

Кімнати відпочинку знаходяться в електродепо. Перед зміною кожному працівникові виділяють окрему кімнату, яка розрахована на дві людини. На початку кожної зміни працівник має розписатися про прибуття в депо в окремому журналі. 

Машиніст розповів, що всього в електродепо 24 кімнати для відпочинку, є окрема їдальня з усім необхідним (кулер з водою, холодильник та мікрохвильовка), а також душова кімната з туалетом. Хоча ремонт застарілий, в приміщеннях все доволі чисто та охайно.

А кожній кімнаті для відпочинку стоїть два окремі ліжка, кожному працівникові видається окремий комплект постільної білизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
