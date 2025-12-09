Відео
Головна Транспорт Низка трамваїв у Києві тимчасово змінили маршрут руху (схема)

Низка трамваїв у Києві тимчасово змінили маршрут руху (схема)

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:22
4 трамвайні маршрути В Києві змінять рух — із чим пов'язано
Трамвай у Києві. Фото: Суспільне Новини/Дар'я Григоренко

У Києві у період з 8 грудня по 26 грудня було змінено маршрути чотирьох трамваїв №№ 11, 12, 16, 19. Зміни пов'язані із проведенням ремонтних робіт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово додано автобусний рейс, який курсуватиме із Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Про це повідомили у  КП "Київпастранс".

Читайте також:

Змінений рух трамваїв в Києві

Зазначається, що кожного дня (крім вихідних днів) в період з 10:00 год до 17:00 год рух трамваїв буде організовано:

  • маршрути №№11,12,16 відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
  • маршрут № 19 від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Як зазначили в "Київпастранс", на період проведення ремонтних робіт курсуватиме автобусний рейс № 19Т за маршрутом:

  • вул. Спаська;
  • вул. Межигірська;
  • вул. Щекавицька; 
  • вул. Костянтинівська;
  • вул. Оленівська;
  • вул. Кирилівська;
  • вул. Сирецька;
  • вул. Семена Скляренка;
  • вул. Автозаводська; 
  • вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному ж напрямку до Контрактової площі автобус рух організовано через:

  •  вул. Полярну;
  • вул. Автозаводську;
  • вул. Семена Скляренка;
  • вул. Сирецьку
  • вул. Кирилівську;
  • вул. Щекавицьку;
  • вул. Костянтинівську;
  • вул. Спаську.
None - фото 1
Маршрут трамвая №19. Фото: "Київпастранс"
None - фото 2
Маршрут автобуса №19Т. Фото: "Київпастранс"
None - фото 3
Змінений маршрут трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 Фото: "Київпастранс"

Раніше ми розповідали про роботу червоної гілки метро в Києві у грудні — куди курсують потяги та який інтервал їх руху.

Також ми писали, що в Києві запустили ще один абсолютно новий двоповерховий міський автобус моделі MAN A39 за маршрутом №59. Він курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та Авторинком "Чапаєвка"

Київ ремонт подорож транспорт трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
