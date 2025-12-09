4 трамвайні маршрути В Києві змінять рух — із чим пов'язано

Трамвай у Києві. Фото: Суспільне Новини/Дар'я Григоренко

У Києві у період з 8 грудня по 26 грудня було змінено маршрути чотирьох трамваїв №№ 11, 12, 16, 19. Зміни пов'язані із проведенням ремонтних робіт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово додано автобусний рейс, який курсуватиме із Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

Змінений рух трамваїв в Києві

Зазначається, що кожного дня (крім вихідних днів) в період з 10:00 год до 17:00 год рух трамваїв буде організовано:

маршрути №№11,12,16 відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;

маршрут № 19 від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Як зазначили в "Київпастранс", на період проведення ремонтних робіт курсуватиме автобусний рейс № 19Т за маршрутом:

вул. Спаська;

вул. Межигірська;

вул. Щекавицька;

вул. Костянтинівська;

вул. Оленівська;

вул. Кирилівська;

вул. Сирецька;

вул. Семена Скляренка;

вул. Автозаводська;

вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.

У зворотному ж напрямку до Контрактової площі автобус рух організовано через:

вул. Полярну;

вул. Автозаводську;

вул. Семена Скляренка;

вул. Сирецьку

вул. Кирилівську;

вул. Щекавицьку;

вул. Костянтинівську;

вул. Спаську.

Маршрут трамвая №19. Фото: "Київпастранс"

Маршрут автобуса №19Т. Фото: "Київпастранс"

Змінений маршрут трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 Фото: "Київпастранс"

