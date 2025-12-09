4 трамвайні маршрути В Києві змінять рух — із чим пов'язано

Низка трамваїв у Києві тимчасово змінили маршрут руху (схема)
У Києві у період з 8 грудня по 26 грудня було змінено маршрути чотирьох трамваїв №№ 11, 12, 16, 19. Зміни пов'язані із проведенням ремонтних робіт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Для перевезення пасажирів тимчасово додано автобусний рейс, який курсуватиме із Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Про це повідомили у КП "Київпастранс".
Змінений рух трамваїв в Києві
Зазначається, що кожного дня (крім вихідних днів) в період з 10:00 год до 17:00 год рух трамваїв буде організовано:
- маршрути №№11,12,16 відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
- маршрут № 19 від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Як зазначили в "Київпастранс", на період проведення ремонтних робіт курсуватиме автобусний рейс № 19Т за маршрутом:
- вул. Спаська;
- вул. Межигірська;
- вул. Щекавицька;
- вул. Костянтинівська;
- вул. Оленівська;
- вул. Кирилівська;
- вул. Сирецька;
- вул. Семена Скляренка;
- вул. Автозаводська;
- вул. Полярна до площі Тараса Шевченка.
У зворотному ж напрямку до Контрактової площі автобус рух організовано через:
- вул. Полярну;
- вул. Автозаводську;
- вул. Семена Скляренка;
- вул. Сирецьку
- вул. Кирилівську;
- вул. Щекавицьку;
- вул. Костянтинівську;
- вул. Спаську.
