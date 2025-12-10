Зеленая ветка метро в Киеве — как работает в декабре

Люди в метро. Фото: Reuters

Метро является одним из самых популярных видов транспорта, которым пользуются тысячи киевлян и гостей столицы. Благодаря быстрому движению поездов каждый имеет возможность добраться до нужной локации в городе без километровых пробок. Его подземелья также защищают украинцев вместе с их любимцами во время воздушных массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о работе зеленой ветки метро в Киеве.

Зеленая ветка метро Киева

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она имеет участок над Днепром и проходит через исторический центр и насчитывает 15 станций:

Сырец;

Дорогожичи;

Лукьяновская;

Золотые Ворота;

Дворец спорта;

Кловская;

Зверинецкая;

Выдубичи;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харьковская;

Вырлица;

Бориспольская;

Красный Хутор.

Зеленая ветка метро соединяет северные окраины правого берега (Сырец, Подол) с центральной частью и левобережьем.

Карта метро Киев. Фото: w ww.metr o.kiev.ua

Во время войны киевский метрополитен не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Оно открывает свои двери для пассажиров в 5:30 утра, последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час-пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

