Зеленая ветка метро в Киеве — как работает в декабре

Зеленая ветка метро — станции и график работы в декабре
Метро является одним из самых популярных видов транспорта, которым пользуются тысячи киевлян и гостей столицы. Благодаря быстрому движению поездов каждый имеет возможность добраться до нужной локации в городе без километровых пробок. Его подземелья также защищают украинцев вместе с их любимцами во время воздушных массированных ударов России.
Зеленая ветка метро Киева
Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она имеет участок над Днепром и проходит через исторический центр и насчитывает 15 станций:
- Сырец;
- Дорогожичи;
- Лукьяновская;
- Золотые Ворота;
- Дворец спорта;
- Кловская;
- Зверинецкая;
- Выдубичи;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харьковская;
- Вырлица;
- Бориспольская;
- Красный Хутор.
Зеленая ветка метро соединяет северные окраины правого берега (Сырец, Подол) с центральной частью и левобережьем.
Во время войны киевский метрополитен не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Оно открывает свои двери для пассажиров в 5:30 утра, последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час-пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.
По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.
