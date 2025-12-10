Видео
Видео

Зеленая ветка метро — станции и график работы в декабре

Зеленая ветка метро — станции и график работы в декабре

Дата публикации 10 декабря 2025 05:12
Зеленая ветка метро в Киеве — как работает в декабре
Люди в метро. Фото: Reuters

Метро является одним из самых популярных видов транспорта, которым пользуются тысячи киевлян и гостей столицы. Благодаря быстрому движению поездов каждый имеет возможность добраться до нужной локации в городе без километровых пробок. Его подземелья также защищают украинцев вместе с их любимцами во время воздушных массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о работе зеленой ветки метро в Киеве.

Зеленая ветка метро Киева

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она имеет участок над Днепром и проходит через исторический центр и насчитывает 15 станций:

  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Лукьяновская;
  • Золотые Ворота;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Зверинецкая;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская;
  • Вырлица;
  • Бориспольская;
  • Красный Хутор.

Зеленая ветка метро соединяет северные окраины правого берега (Сырец, Подол) с центральной частью и левобережьем.


Карта метро Киев. Фото:
w
ww.metr
o.kiev.ua

Во время войны киевский метрополитен не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Оно открывает свои двери для пассажиров в 5:30 утра, последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час-пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

Ранее один из машинистов показал, где каждую ночь ночуют и отдыхают работники киевского метрополитена.

Также мы писали, что в Киеве запустили еще один совершенно новый двухэтажный городской автобус модели MAN A39 по маршруту №59. Он будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и Авторынком "Чапаевка".

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
