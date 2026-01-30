Відео
Головна Транспорт Збудована на трагічному місці — що відомо про станцію "Дорогожичі" в Києві

Збудована на трагічному місці — що відомо про станцію "Дорогожичі" в Києві

Дата публікації: 30 січня 2026 07:32
Станція "Дорогожичі" в Києві — чим унікальна та яку історію має
Люди в метро. Фото: УНІАН

Одна з найгарніших станцій столичного метрополітену — "Дорогожичі". Проте щодня добираючись його тунелями на роботу тисячі киян та гостей столиці не замислюються, в якому трагічному місці її було збудовано.

Новини.LIVE детальніше про все розкажуть.

Читайте також:

Місце скорботи в метро "Дорогожичі"

Станція "Дорогожичі" була збудована вже у XXI столітті — її було відкрито 30 березня 2000 року. Вона розташована на зеленій гілці метро між станціями "Сирець" та "Лук'янівська".

Станція "Дорогожичі" була зведена буквально "на кістках" у місці з трагічною історією — урочищі Бабин Яр.  У 30-х роках тут знаходився концентраційний табір репресованих, яких розстрілювали й закопували тут же, в 40-х роках в урочищі розстріляли й поховали від 70 до 200 тисяч осіб. Станцію звели в центрі Бабиного Яру.

Окрім того, неподалік "Дорогожичів" знаходилось єврейське і церковне кладовища, які були зруйновані під час Другої світової війни.

Через особливу історичну вагу цього місця пам'яті архітектор Сергій Юнаков запропонував побудувати на станції величезний скляний купол, який мав нібито "перенести небо під землю".

За проєктом також мали оновити парк поблизу станції, ідею підтримала головна архітекторка "Метропроєкту" Тамара Ціолковська. Саме вона створила креслення майбутньої площі та скляного купола.

Раніше ми розповідали, що в стінах київського метрополітену захована станція-привид "Львівська брама". Її будівництво було заморожене понад 20 років тому.

Також писали, чому метрополітени всього світу мають свій неповторний запах.

Київ метро історія Бабин Яр станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
