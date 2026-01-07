Станція-привид "Львівська брама" в метро Києва — чому так і не була добудована

Станція-привид "Львівська брама". Фото: wikipedia.org

Метрополітен — головна транспортна артерія Києва. Попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій до житлового масиву Виноградар і вже цього року може відкритися станція "Мостицька". Проте в стінах столичного метро захована станція-привид "Львівська брама".

Новини.LIVE розкажуть, чому так і не було добудовано станцію.

Реклама

Читайте також:

Покинута станція метро в Києві

Станція "Львівська брама" розташована на зеленій гілці між "Золотими воротами" та "Лук’янівською". Подивитись на неї не можна, адже вона вже майже 30 років залишається для пасажирів закритою.

Її будівництво розпочалося ще в 1991 році й за перші 5 років було зроблено багато робіт. Зокрема, було зведено центральну залу, платформи, а стіни колій облицювали мармуром. Проте будівництво було зупинено через те, що забудовники не дійшли згоди, де виводити вихід зі станції. На той час очікувалося реставрування Львівської площі й планувалося виведення виходу вже після її покращення.

З того часу будівництво було заморожено. У 2018 році було відкрито проєкт із її добудови, проте через війну у 2022 році її його знову відклали через нестачу фінансування.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.