Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Привид метро Києва — де захована покинута станція

Привид метро Києва — де захована покинута станція

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 07:32
Станція-привид "Львівська брама" в метро Києва — чому так і не була добудована
Станція-привид "Львівська брама". Фото: wikipedia.org

Метрополітен — головна транспортна артерія Києва. Попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій до житлового масиву Виноградар і вже цього року може відкритися станція "Мостицька". Проте в стінах столичного метро захована станція-привид "Львівська брама".

Новини.LIVE розкажуть, чому так і не було добудовано станцію.

Реклама
Читайте також:

Покинута станція метро в Києві

Станція "Львівська брама" розташована на зеленій гілці між "Золотими воротами" та "Лук’янівською". Подивитись на неї не можна, адже вона вже майже 30 років залишається для пасажирів закритою.

Її будівництво розпочалося ще в 1991 році й за перші 5 років було зроблено багато робіт. Зокрема, було зведено центральну залу, платформи, а стіни колій облицювали мармуром. Проте будівництво було зупинено через те, що забудовники не дійшли згоди, де виводити вихід зі станції. На той час очікувалося реставрування Львівської площі й планувалося виведення виходу вже після її покращення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З того часу будівництво було заморожено. У 2018 році було відкрито проєкт із її добудови, проте через війну у 2022 році її його знову відклали через нестачу фінансування.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ транспорт історія будівництво станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації