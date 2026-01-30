Станция "Дорогожичи" в Киеве — чем уникальна и какую историю имеет

Люди в метро. Фото: УНИАН

Одна из самых красивых станций столичного метрополитена — "Дорогожичи". Однако ежедневно добираясь по его тоннелям на работу тысячи киевлян и гостей столицы не задумываются, в каком трагическом месте она была построена.

Место скорби в метро "Дорогожичи"

Станция "Дорогожичи" была построена уже в XXI веке — она была открыта 30 марта 2000 года. Она расположена на зеленой ветке метро между станциями "Сырец" и "Лукьяновская".

Станция "Дорогожичи" была возведена буквально "на костях" в месте с трагической историей — урочище Бабий Яр. В 30-х годах здесь находился концентрационный лагерь репрессированных, которых расстреливали и закапывали здесь же, в 40-х годах в урочище расстреляли и похоронили от 70 до 200 тысяч человек. Станцию возвели в центре Бабьего Яра.

Кроме того, неподалеку от "Дорогожичей" находилось еврейское и церковное кладбища, которые были разрушены во время Второй мировой войны.

Из-за особого исторического веса этого места памяти архитектор Сергей Юнаков предложил построить на станции огромный стеклянный купол, который должен был якобы "перенести небо под землю".

По проекту также должны были обновить парк вблизи станции, идею поддержала главный архитектор "Метропроекта" Тамара Циолковская. Именно она создала чертежи будущей площади и стеклянного купола.

