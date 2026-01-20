Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Запах метро — чому підземка має специфічний аромат

Запах метро — чому підземка має специфічний аромат

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 07:32
Поїздка у метро — чому підземка має унікальний запах
Столичний метрополітен. Фото: AP

Кожного разу, коли ми спускаємося в метро — ми відчуваємо специфічний запах. Дехто його обожнює, інші ж навпаки асоціюють його із чимось неприємним. Один з фахівців пояснив, чому такий запас можна відчути лише у підземці.

Про це розповів головний інженер Харківського метрополітену Ігор Дем'яненко у програмі Дмитра Комаров "Світ навиворіт".

Реклама
Читайте також:

Чому в метро специфічний аромат

Досвідчений фахівець розповів, що в метро пахне креозотом. Це масляниста хімічна сполука, виготовлена на основі нафти. Цією речовиною просочують нові шпали, щоб не псувалася деревина.

Інженер розповів, що запах більш яскраво відчувається на нових станціях, а згодом трохи вивітрюється. Проте шпали оновлюють, тож пасажири завжди відчувають цей специфічний запах. Іноді його також можна відчути на залізничному вокзалі.

Журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що метрополітен у різний період історії пахнув по-різному. Зокрема, в 19 столітті лондонське, найперше метро у світі пахло димом, адже пасажирів розвозили паротяги.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ Харків метро станції метро хімія
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації