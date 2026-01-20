Поїздка у метро — чому підземка має унікальний запах

Столичний метрополітен. Фото: AP

Кожного разу, коли ми спускаємося в метро — ми відчуваємо специфічний запах. Дехто його обожнює, інші ж навпаки асоціюють його із чимось неприємним. Один з фахівців пояснив, чому такий запас можна відчути лише у підземці.

Про це розповів головний інженер Харківського метрополітену Ігор Дем'яненко у програмі Дмитра Комаров "Світ навиворіт".

Чому в метро специфічний аромат

Досвідчений фахівець розповів, що в метро пахне креозотом. Це масляниста хімічна сполука, виготовлена на основі нафти. Цією речовиною просочують нові шпали, щоб не псувалася деревина.

Інженер розповів, що запах більш яскраво відчувається на нових станціях, а згодом трохи вивітрюється. Проте шпали оновлюють, тож пасажири завжди відчувають цей специфічний запах. Іноді його також можна відчути на залізничному вокзалі.

Журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що метрополітен у різний період історії пахнув по-різному. Зокрема, в 19 столітті лондонське, найперше метро у світі пахло димом, адже пасажирів розвозили паротяги.

