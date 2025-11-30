Як дізнатись, на скільки запізниться ваш потяг — акутальні контакти УЗ

Пасажирський поїзд. Фото: Укрзалізниця

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці — це зручно комфортно та економно. Проте у розпал війни, коли ворог постійно атакує залізничну інфраструктуру, поїзди нерідко затримуються. Перевізник інформує про такі рейси та вказує орієнтовний час їх прибуття.

Портал visitukraine.today розповів, як перевірити, чи не затримується ваш потяг.

Затримка рейсів УЗ

Можна уточнити інформацію щодо у диспетчера на залізничному вокзалі. Якщо ви знаходитесь у потязі — поцікавтесь у провідника чи начальника поїзда.

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

В тому випадку, якщо у вас немає доступу до інтернету, можна дізнатись деталі затримки потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

