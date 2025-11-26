Відео
В Україні закрили діяльність понад сотні продавців авто

Дата публікації: 26 листопада 2025 18:19
Оновлено: 14:43
ГСЦ МВС призупинив діяльність 106 продавців авто — із чим пов'язано
Продаж авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Чому призупинили роботу продавців

Від початку 2025 року Головний сервісний центр МВС призупинив діяльність 106 торговельних організацій, що продають транспортні засоби та їхні складові частини. Такі рішення були прийняті через виявлені під час перевірок порушення.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Читайте також:

Чому призупинили роботу продавців

Зазначається, що рішення про зупинення діяльності понад 100 продавців авто було прийнято після перевірок, які виявили порушення Постанови КМУ №1200.

Основі причини порушень: 

  • відсутність вивіски та режиму роботи — це створює ризики для покупців і вони не знають, з ким мають справу;
  • укладання договорів поза торговельним приміщенням — законодавство вимагає, щоб всі угоди укладалися лише в місці, де офіційно працює торговельна організація;
  • порушення правил обліку й документообігу, які впливають на прозорість угод.

В ГСЦ МВС підкреслили, що й надалі контролюватимуть автомайданчики, аби ринок залишався чесним.

"Наше завдання — щоб покупці отримували чесні послуги, а ринок продажу транспортних засобів працював прозоро та за правилами", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі. Вона врятує тих, хто має високу схильність до закачування.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

закон транспорт автомобіль перевірки продаж авто
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
