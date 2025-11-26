ГСЦ МВС призупинив діяльність 106 продавців авто — із чим пов'язано

Продаж авто. Фото: freepik.com

Від початку 2025 року Головний сервісний центр МВС призупинив діяльність 106 торговельних організацій, що продають транспортні засоби та їхні складові частини. Такі рішення були прийняті через виявлені під час перевірок порушення.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Чому призупинили роботу продавців

Зазначається, що рішення про зупинення діяльності понад 100 продавців авто було прийнято після перевірок, які виявили порушення Постанови КМУ №1200.

Основі причини порушень:

відсутність вивіски та режиму роботи — це створює ризики для покупців і вони не знають, з ким мають справу;

укладання договорів поза торговельним приміщенням — законодавство вимагає, щоб всі угоди укладалися лише в місці, де офіційно працює торговельна організація;

порушення правил обліку й документообігу, які впливають на прозорість угод.

В ГСЦ МВС підкреслили, що й надалі контролюватимуть автомайданчики, аби ринок залишався чесним.

"Наше завдання — щоб покупці отримували чесні послуги, а ринок продажу транспортних засобів працював прозоро та за правилами", — йдеться в повідомленні.

