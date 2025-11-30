Відео
Головна Транспорт Період зимових свят — як "урвати" квиток УЗ

Період зимових свят — як "урвати" квиток УЗ

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:22
Як придбати квитки УЗ в період новорічних свят
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Квитки УЗ у святковий сезон

У грудні-січні українці масово вирушають у довгоочікувані зимові відпустки. Більшість мандрівників обирає провести відпочинок у мальовничих Карпатах чи прогулятися святковими ярмарками Львова. Проте у розпал сезону дуже складно придбати квиток Укрзалізниці на популярні напрямки. 

Видання РБК-Україна поділилося порадами, як забронювати квиток на потрібну дату.

Читайте також:

Квитки УЗ у святковий сезон

Якщо вам не вдалося забронювати місце на потрібну дату — ви можете скористатися в додатку "Укрзалізниці" функцією відстеження вільних місць. Для цього введіть у пошуку пункт відправлення та призначення і після показу результатів натисніть кнопку "Відстежувати вільні місця". Оберіть необхідний потяг та тип вагона й увімкніть сповіщення. Додаток сповістить вас, коли з'являться потрібні квитки.

Такоє пасажирам УЗ доступна функція автовикупу, проте користувачам необхідно верифікуватися в "Дії" та прив'язати банківську картку. Програма автоматично викупить вам квитки, коли вони з'являться в доступі. Втім, автовикуп недоступний на напрямках Київ-Відень і Київ-Варшава.

Також дістатися до Буковеля чи Львова ви можете із пересадками — додаток Укрзалізниці покаже вам усі доступні варіанти. Втім, подорож із пересадками вам обійдеться в рази дорожче.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

свята Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
