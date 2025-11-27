Відео
Головна Транспорт Як зекономити на квитках УЗ — найвигідніший період для покупки

Як зекономити на квитках УЗ — найвигідніший період для покупки

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 06:15
Оновлено: 16:36
Коли дешевше купувати квитки УЗ — найвигідніші дні тижня
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Ключові моменти Як не переплачувати за квитки УЗ

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці — це не лише зручно, а й доступно. Бронюючи квитки, ви неодноразово помічали, що ціни на однакові напрямки різні. Відповідно до цінової політики компанії, вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Про те, як зекономити на залізничних квитках, розповіла користувачка yana.xmee в TikTok.

Читайте також:

Як не переплачувати за квитки УЗ

Мандрівниця пояснила, що найвигідніше купувати квитки на потяг на вівторок та середу. У понеділок, четвер і суботу — середня ціна на посадкові талони. Найдорожче квитки обходяться на рейси у п'ятницю та неділю.

Дівчина нагадала, що квитки з'являються в продажі за 20 днів до поїздки о 08:00 ранку. Якщо ж ви не встигли придбати квитки на потрібний вам рейс — перевірте наявність вільних місць за кілька днів до відправлення. В пасажирів нерідко змінюються плани, і вони здають свої квитки.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, що протягом наступних 10 років амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Укрзалізниця подорож транспорт економія квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
