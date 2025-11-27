Коли дешевше купувати квитки УЗ — найвигідніші дні тижня

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці — це не лише зручно, а й доступно. Бронюючи квитки, ви неодноразово помічали, що ціни на однакові напрямки різні. Відповідно до цінової політики компанії, вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Про те, як зекономити на залізничних квитках, розповіла користувачка yana.xmee в TikTok.

Як не переплачувати за квитки УЗ

Мандрівниця пояснила, що найвигідніше купувати квитки на потяг на вівторок та середу. У понеділок, четвер і суботу — середня ціна на посадкові талони. Найдорожче квитки обходяться на рейси у п'ятницю та неділю.

Дівчина нагадала, що квитки з'являються в продажі за 20 днів до поїздки о 08:00 ранку. Якщо ж ви не встигли придбати квитки на потрібний вам рейс — перевірте наявність вільних місць за кілька днів до відправлення. В пасажирів нерідко змінюються плани, і вони здають свої квитки.

